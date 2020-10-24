BEYİN PİLİ AMELİYATI SONRASI 14 YILLIK BEBEK HASRETİ SON BULACAK

Romanya'da yaşayan 39 yaşındaki Raluca Stanemir, 4 yıl önce ellerde titreme şikayetiyle doktora başvurdu.

Romanya'da yaşayan 39 yaşındaki Raluca Stanemir, 4 yıl önce ellerde titreme şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında genç kadına Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. Türkiye'de gerçekleştirilen 'beyin pili ameliyatı' sonrasında sağlığına kavuşan Stanemir'in şimdiki hedefi anne olmak. 14 yıllık bebek özleminin son bulmasını isteyen genç kadın, bebeğini sağlığına kavuştuğu Türkiye'de dünyaya getireceğini söyledi.

Romanya'da yaşayan ve bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Raluca Stanemir, 4 yıl önce ellerinde uyuşma hissetti. Ardından 2 parmağında şiddetli titreme ve kasılma görülen genç kadın, işini yapamamaya başladı. Ağrılar sağ ayağını da etkileyince soluğu hastanede alan kadına, Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlayan Stanemir'in şikayetleri artarak devam etti. Çareyi beyin pili ameliyatı olmakta bulan Stanemir, soluğu Türkiye'de aldı. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Sun tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası titreme şikayetleri ortadan kalkan genç kadın, şimdi ise 14 yıllık annelik hayalini gerçekleştirmek istiyor. Genç kadın, bebeğini Türkiye'de dünyaya getirmeyi hedefliyor.

"SAĞ AYAĞIMA VURDU VE YÜRÜYÜŞÜM ZORLAŞTI"

Hastalık nedeniyle ev ve iş yerinde hiçbir günlük işini yapamadığını belirten Raluca Stanemir, "İlk başlarda sağ elimde titreme başladı, ardından 2 parmağımda şiddetli titremeler ve kasılmalar oldu. Evde bir iş yaparken objeleri elimden düşürdüğüm oluyordu. Ev ve iş yeri dahil olmak üzere hiçbir iş yapamıyordum. İş yerinde bilgisayarı, klavyeyi kullanamamaya başladım. Ağrı sağ ayağıma vurunca aşırı derecede yürüyüş bozukluğu gelişti. Durumum iyice kötüye gidince bir yakınımın önerisiyle Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Romanya'daki doktorlar genç olduğumdan bana Parkinson tanısı koymadılar. Ailede de daha önce hiç böyle bir tanı yoktu, genetik değildi. Fakat araştırdığımda hastalığın yaşlı genç ayırt etmediğini gördüm. Hastalığımın Parkinson olduğunu duyduğumda çok korktum" dedi.

"BEBEĞİNİ TÜRKİYE'DE DÜNYAYA GETİRECEK"Ameliyat öncesi tek başına saçlarını bile yıkayamadığını anlatan Stanemir, "Şimdi tek başıma, kimsenin yardımını almadan duş almaya başladım. İnsan kaynaklarında çalışıyor ve tek başıma işimi yapmakta zorlanıyordum. İnsanlardan utanmaya başlamıştım. Artık çok mutluyum, işimi de yapabileceğim. 14 yıllık evliyiz ve artık bir bebek sahibi olmak istiyoruz. Eşime bir hediye vermek istiyorum. Umarım ki bundan sonra eskisi gibi hayatıma devam edeceğim. Bir bebek dünyaya getirmek istiyorum. En büyük hayalim şu an bu diyebilirim. Allah izin verirse bebeğimi de Türkiye'de dünyaya getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TİTREMELER AMELİYAT ESNASINDA AZALDI"Beyin pilinin takılmasıyla birlikte hastanın ameliyat esnasında tedaviye cevap verdiğini anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Sun, "Hasta bize başvurduğunda maksimum düzeyde ilaç almasına rağmen her iki elinde ve özellikle vücudunun sağ tarafında titremeleri vardı. Tetkikleri oluşturduk ve beyin pilinin kendisi için uygun olduğuna karar verdik. Beyin pilinin takılmasını planladık ve ameliyatını gerçekleştirdik. Pilin takılmasıyla birlikte daha ameliyat sırasında hastanın titremeleri azaldı. Bu bizim için çok sevindirici bir durumdu" diye konuştu.

"ERKEN YAŞTA TEDAVİDEN DAHA OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR"Hastanın yaşının Parkinson hastalığı için genç olmasına da değinen Op. Dr. Sun, "Tıpta erken başlangıçlı Parkinson olarak adlandırıyoruz. Bu hastamız ilk değil ama yüzde 90'ların üzerinde yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. Genç Parkinson hastalarında ise beyin pilinin başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü beyin dokusu yaşlı kişilerde zamanlar değişim gösterip küçülüyor. Ama hastamızın beyin dokusunda hiçbir şekilde bir küçülme yoktu. O yüzden hızlı sonuç aldık. Özellikle bu şekilde pil takılacak hasta grubunda erken yaşta olanlarda başarı şansının yüksek olduğunu görüyoruz. Biz de aynı başarıyı yakaladık ve bundan dolayı da mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

"PİLİN ÇALIŞMASI HAMİLELİK SÜRESİNCE DEVAM EDECEK"Genç kadının anne olma planlarını da sağlık açısından değerlendiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Sun, şunları söyledi:

"Parkinson hastasının ayakta durması bile çok zor olabiliyor. Bir de hastamız ülkesinde insan kaynakları departmanında çalışıyor. İş yerinde bile hareketlerini kontrol etmekte zorlanıyormuş. Bu hastalık günlük hayatını çok etkilerken bu şekilde anne olması zordu. Bu hastalığın tedavi edilip öyle anne olmak çok önemli bir durum. Ameliyat başarıyla bitti bundan sonrasında anne olmak için önünde bir engel yok. Her iki tarafta beyin pili var ve bu aktif olarak çalışıyor. Hastanın titremesini engelleyebileceğimiz dozu ayarlayabiliyoruz. Hastamızın en düşük dozda bile titremeleri tamamen durdu. Sadece hamilelik süresince bizimle irtibatta olmasını istiyoruz. Pilin çalışması hamilelik süresince devam edecek, doğum sezaryenle gerçekleştirilecek ve o dönemde herhangi bir değişikliğin önüne geçmek için pili kapatacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı