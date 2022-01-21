Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı

İbrahim Tatlıses'in büyük olan Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz hafta beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldu. 6 saat süren bir operasyon geçiren Tatlıses, sosyal medya hesabından yanında olan sevenlerine teşekkür etti. Sağlık durumundan bahseden Tatlıses, "Tümör alındı ve biyopsiye gönderildi. İyileşmeye çabalıyorum" dedi.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlıses, zor bir beyin ameliyatı geçirdi. Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilen Tatlıses, apar topar ameliyata alındı.

"BEYİN TÜMÖRÜ NEDENİYLE RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

6 saat süren bir operasyon geçiren Ahmet Tatlıses, toparlandıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşadıklarından bahseden Tatlıses, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkese Merhaba… Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile birlikte seyir eden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim. Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum."

"YANIMDA OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu süreçte tüm bilgi birikimi ve titizliğiyle ameliyatımı gerçekleştiren, alanında efsane olmuş kıymetli beyin cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı, Doç. Dr. Ramazan Sarı, Uzm. Dr. Burak Ericek, KBB bölümünden Prof. Dr. Elif Aksoy, anestezi bölümünden Prof. Dr. Didem Dal hocalarıma ve değerli hemşirelerine, çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hep var olun. Bunun yanı sıra baş tacım aileme, aile eşrafımıza, kardeşten öte olan dostlarıma, haberi duyunca geçmiş olsun dileklerini ileten basın, medya, sanat, spor, iş dünyasındaki dostlarıma, dualarıyla ve verdikleri sadakalarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim."

"İNŞALLAH GELEN HASTALIĞI UĞURLAYABİLMİŞİZDİR"

"Hem bedenen, hem ruhen yaşadıklarımız ve bir de yaşayacaklarımız var, her şey insan için… Allah izin verir, yapabilirsek tevekkül edip Allah'a teslim olmak gerek… Hastalık ondan, şifa ondan ve sonunda hesap da onda… İnşallah gelen bu misafir hastalığı uğurlayabilmişizdir. Tekrar şifa dileyen herkesten Allah razı olsun, Hayırlı cumalar dilerim."

CEYLAN İLE EVLENİP BOŞANMIŞTI

İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.

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