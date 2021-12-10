BEYAZ BASTON PROJESİ ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞUYOR

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - İlimizdeki okullarımızda görme engeli bulunan öğrencilerimiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "WeWalk Akıllı Beyaz Baston projesi ile tanıştılar. Avrupa Yakası'ndaki ilçelerimizde bulunan okullarda eğitim gören görme engelli öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Bahçelievler Kuleli Ortaokulu'nda tüm gün süren teorik ve uygulama eğitimleri sonucunda akıllı bastonlarına sahip oldular.

Hayat Artık Daha Kolay

Akıllı bastonlar; görme engelli öğrencilerimizin sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek için teknolojinin de birleşmesiyle ortaya çıkan akıllı ürünlerdir. Akıllı baston sayesinde öğrencilerimiz; ultrasonik sensörü sayesinde baş hizasındaki engelleri algılayıp titreşim ile uyarılırken, alt bölümünde bulunan beyaz baston ile yerdeki engelleri kolayca algılayabilmektedir. Bununla birlikte akıllı telefonlara bağlanabilmekte ve bağlanan telefonun navigasyonu sayesinde telefonu cepte taşıyarak rahatça hareket edilebilmektedir. Toplu ulaşım kullanımında da rahatlık sağlayan akıllı baston en yakın durakları, duraktan geçen otobüsleri ve yolculuk sürelerini öğrencilerimize aktarabilmektedir.

Birlikte Yürüyoruz

İlimizde bulunan öğrencilerimize hem baston dağıtımı hem de bu bastonun kolay kullanılabilmesi için eğitimler düzenlenmektedir. Avrupa Yakası'nda bulunan öğrencilerimize Bahçelievler Kuleli Ortaokulu'nda düzenlediğimiz eğitimimize öğrencilerimiz ve velileri, WeWalk firma eğitmenleri ve yetkilileri katılarak eğitimi gerçekleştirdiler. Bununla birlikte İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz Özel Eğitim Şube Müdürü Gülşen Özer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Balyemez, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katılarak öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bir arada oldular. Eğitim sürecinde öğrencilerimiz ile buluşan olan Özer, velilerimizin okulda veya okul dışında öğrencilerimizin yaşadığı problemleri paylaşmaları için hazırda olduklarını ve irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti. Bununla birlikte bu proje sayesinde projenin de isminde olduğu gibi birlikte yürümeye devam edeceğimizi ifade etti. Teorik eğitimleri tamamlanan öğrencilerimiz, okul bahçesinde akıllı beyaz bastonlarını deneyimledi ve bastonlarını alarak ayrıldı. Anadolu Yakası'nda bulunan görme engelli öğrencilerimiz ise 9 Aralık 2021 tarihinde Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda eğitimlerini gerçekleştirerek akıllı bastonlarına sahip olacaklar.

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