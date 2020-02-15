: Berlin'de yaşanan saldırı hakkında Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi

15.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:24

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Buldu, ilk kez Haberler.com'a konuştu. Ünlü oyuncu herhangi bir negatif durumun olmadığını belirterek tüm ekibin iyi olduğunu iletti.

"HERKES İYİ"

Saldırıya ilişkin Haberler.com'dan Eray Akıncı'ya konuşan ünlü oyuncu, "Bizlik bir durum yok. Herkes iyi. İstenmeyen ve bizimle alakası olmayan üzücü bir olay yaşandı" ifadelerini kullandı.

TÜRK KÖKENLİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, cuma gecesi yerel saatle 22.50'de, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşandı. Alman polisi, silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı. 42 yaşında Türk kökenli bir adamın öldüğünü açıklayan polis, saldırının terörle bağlantılı olduğuna yönelik bir emare bulunmadığını kaydetti.

DIŞ BASINDA BÜYÜK YANKI BULDU

Dün gece saatlerinde yaşanan saldırı, dış basında da kendine büyük yankı buldu. Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, Berlin'de silahlı çatışma çıktı" ifadeleriyle haberi duyurdu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganlar kaçmayı başardı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, saldırının neden yapıldığı ve iki grup arasında husumet olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

TERÖR EMARESİ YOK

Büyük yankı uyandıran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Alman polisi, saldırıda herhangi bir terör şüphesi olmadığına dikkat çekti.

İşte olay yerinden kareler:

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