Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen'in performansı beğenilmedi - Haberler
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Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen'in performansı beğenilmedi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Gülşen, Bergen için özel olarak hazırlanan saygı albümünde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okudu. Gülşen'in performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kişi "Tam anlamıyla fiyasko" yorumunu yaptı.

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan dolayı Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen'in hayatı film oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriyor. Usta sanatçı için bir de saygı albümü hazırlandı.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Son zamanlarda sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen ise Bergen için hazırlanan albümde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını yorumladı. Gülşen'in performansı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in yorumunu hiç beğenmediğini söylerken bir kısım da "Bu kadar modernize edilip bu kadar iyi olamazdı bir şarkı" yorumunu yaptı.

İşte Gülşen için yapılan yorumlar...

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen, dinleyicileri ikiye böldü

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen, dinleyicileri ikiye böldü

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen, dinleyicileri ikiye böldü

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen, dinleyicileri ikiye böldü

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen, dinleyicileri ikiye böldü

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen, dinleyicileri ikiye böldü

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen'in performansı beğenilmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Twitter, Bergen, Gülşen, Şarkı, Magazin, Haberler

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