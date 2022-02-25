Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen'in performansı beğenilmedi

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan dolayı Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen'in hayatı film oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriyor. Usta sanatçı için bir de saygı albümü hazırlandı.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Son zamanlarda sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen ise Bergen için hazırlanan albümde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını yorumladı. Gülşen'in performansı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in yorumunu hiç beğenmediğini söylerken bir kısım da "Bu kadar modernize edilip bu kadar iyi olamazdı bir şarkı" yorumunu yaptı.

İşte Gülşen için yapılan yorumlar...