Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı film Bergen için başrol oyuncusu kesinleşti. Peki, Bergen'i kim oynacak? Şarkıcı Bergen kimdir? Bergen hayatı nedir? İşte detaylar haberimizde...

BERGEN'İ KİM OYNAYACAK?

Sözcü'de yer alan habere göre yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Bergen filminin erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest'e hayat verecek.

BERGEN'E NE OLMUŞTU? BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır'la 1966'da Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra da yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi.

1982 yılında Atlas Plak'tan 'Şikâyetim var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kim bilir?' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985'e kadar Cengiz Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte 'Kardeşiz Kader' isimli bir kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Yaşar Kekeva, sanatçıyı İstanbul'a davet etti. 'İnsan Severse'yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı 'Acıların kadını' ile şöhrete kavuştu.

1987'de Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle 'Acıların kadını' filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'da Adana-Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'de defnedildi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. Zeynep Farah Abdullah'ın babası Irak Türkmenidir, annesi Boşnak göçmenidir. Ailesi, İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'yı çok sevdiği için adını 'Farah' koydu.

Farah Zeynep Abdullah, çocuk yaşlarda müzik ve oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğreniminin ardından okumaya başladığı İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'ndeki eğitimini, babasının işi dolayısıyla İngiltere'de tamamladı.

İngiltere'de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynadı. Tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar verdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Farah Zeynep Abdullah, üniversiteye başlamadan önceki son bir yıl barmenlik ve garsonluk yaptı.

İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında Türkiye'den Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere'ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.

İngiltere'de üniversite öğrencisi olduğu dönemde Closer adlı filmde bir dansçıyı canlandırdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİLERİ

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Gülizar

2020- Masumlar Apartmanı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMLERİ

2013 Kelebeğin Rüyası

2014 Bir küçük Eylül meselesi

2014 Unutursam Fısılda

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2018 Arif v 216

2018 Bizim İçin Şampiyon

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