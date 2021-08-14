Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu

Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen filminin yeni başrolü Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi sevenlerine duyurdu.

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor. Gelecek sene beyaz perdede olacak olan filmin başrol oyuncusu da netleşti.

FARAH, YENİ BAŞROL OLDU

Pandemi nedeniyle çekimleri birçok kez ertelenen Bergen filminin oyuncuları 20 Eylül'de sete çıkıyor. Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Müjdeli haberi Twitter hesabından veren oyuncu, Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK ETTİ

Farah Zeynep Abdullah paylaşımına yorum yapan Nilgün Belgün "Çok güzel haber" dedi. Cem Davran ise "Güzel, yolun açık olsun" yorumunu yazdı.

SERENAY SARIKAYA PROJEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Yoğun iş temposundan dolayı Bergen filminden ayrılmak zorunda kalan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında "Yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesin beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim" demişti.