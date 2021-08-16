Bergen filmi ne zaman çıkacak? Bergen filminin konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler? Film hangi tarihte vizyona girecek?

Bergen filminin yeni başrol oyuncusu belli oldu. Twitter'da gündeme gelen Bergen filmi ile ilgili konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bergen filmi konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimlerdir? Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi hakkında bilgiler sizlerle...

Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen filminin yeni başrolü Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi sevenlerine duyurdu. Peki, Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filminin konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler?

BERGEN FİLMİ BAŞROL OYUNCUSU KİM OLDU?

Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Pandemi nedeniyle çekimleri birçok kez ertelenen Bergen filminin oyuncuları 20 Eylül'de sete çıkıyor. Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Müjdeli haberi Twitter hesabından veren oyuncu, Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK ETTİ

Farah Zeynep Abdullah paylaşımına yorum yapan Nilgün Belgün "Çok güzel haber" dedi. Cem Davran ise "Güzel, yolun açık olsun" yorumunu yazdı.

SERENAY SARIKAYA PROJEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Yoğun iş temposundan dolayı Bergen filminden ayrılmak zorunda kalan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında "Yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesin beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim" demişti.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabında "BERGEN 02.22" paylaşımı yapmıştı. Buna göre Bergen filminin 2022'nin başlarında veya 2022 Şubat ayında çıkacağı tahmin ediliyor.

BERGEN FİLMİ KONUSU NE?

Bergen filmi, eski eşi tarafından vurularak öldürülen arabesk müziğin önemli isimlerinden Bergen'in hayat hikayesini konu edinmektedir.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrol oyuncusunun Farah Zeynep Abdullah olduğu açıklandı. Filmin diğer oyuncuları henüz belli olmadı.

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Çakır'dır. 15 Temmuz 1958 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sebahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındılar. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyüterek bir süre 1976 yılında PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak 1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi fakat bu evliliği yalnızca 4 yıl sürdü. Bu evlilikten bir erkek çocuğu oldu ancak eski eşi çocuğunu alıp Hollanda'ya gitti.

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi.

1982 yılında ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. 31 Ekim 1982'de İzmir'de bir gece kulübünde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisini tekrar kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla ya da güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

1986'da yayınladığı üçüncü stüdyo albümü 'Acıların Kadını'nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından 'Acıların Kadını' olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 31 yıllık kısa yaşamına 6 Longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi.