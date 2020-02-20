Bergama, Basbaş'a hazırlanıyor

20.02.2020 08:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:34

ESBAŞ, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden endüstrinin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip mezunların verilmesi konusunda neler yapılması gerektiği noktasında Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası,Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ileişbirliği içinde çalışmalar yürütüyor.

İşbirliği kapsamında önceki gün Bergama'daki mesleki ve teknik Anadolu liselerini ziyaret eden ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, ESBAŞ CEO Danışmanı Mehmet Pulak, Kurumsal İletişim Direktörü Halime Büyükyüksel, daha sonra Bergama Ticaret Odası'nda, ilçedeki meslek eğitimi konusunda düzenlenen toplantıya katıldılar. Toplantıya Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu ve Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, Bergama, Kınık ve Dikili'den Milli Eğitim müdürleri, mesleki ve teknik liselerin müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve azalar katıldı.

Bergama'nın en büyük sorunu yetişmiş insan gücü

Toplantıda konuşan ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, eğitim konusunda İzmir'de çok sayıda okulla güzel projeler yürüttüklerini, bu deneyimlerini Bergama, Dikili ve Kınık başta olmak üzere bölgede de değerlendirmek istediklerini vurguladı. "1990 yılında kurulan Gaziemir Serbest Bölgesiile çok tecrübe kazandık" diyen Güler, 20 bin 500 kişinin doğrudan istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesi'nin, bölge dışına sağladığı iş ve hizmet kapasitesiyle birlikte 100 bin kişinin geçimini sağladığına dikkat çekerek, " 4.4 milyar dolar ticaret hacmi ve2. 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Büyük bir ekonomiyiz. Biz Bergama'ya gelmezden önce yeni serbest bölgeyi nerede yapalım diye 3 yıl çalıştık. Bergama'dan daha güzel bir yer yok. İzmir'e çok uzak değil artık, otoban o sorunu çözdü. Şuan en büyük dezavantaj yetişmiş insan gücü. Batı Anadolu Serbest Bölgesi faaliyete geçtiğinde, bölgede yetişmiş kalifiye elaman ihtiyacı daha çok gün yüzüne çıkacak. Kuzey Ege'de çok insanımız var. Bu insanımızı şimdiden kalifiye olarak yetiştirmemiz lazım. Okullarımız, eğitimcilerimiz bunun için çalışmalı. Bizde 30 yıllık tecrübemizi aktarmaya, iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

"Endüstrinin istediği kalifiyede yetişenler hemen iş bulabiliyor"

Gençlerin eğitimi ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması konusunda imkanlarını sonuna kadar kullanan bir şirket olduklarının altını çizen Güler, şöyle konuştu: " İşsizlik üniversite mezunlarında çok daha ciddi boyutlarda olurken, endüstrinin ihtiyaç duyduğu branşlarda eğitim görmüş mesleki ve teknik liselerinin mezunları okul biter bitmez iş bulabiliyor. Bizler okul-sanayi işbirliği içinde, okulun verdiği teorik bilgiyi sanayide pratik deneyimle perçinleyebilirsek, öğrencilerin mesleki ve teknik liselerden reel sektörün istediği donanımlara sahip özelliklerde mezun olarak, kolay iş bulmalarının yolunu açabiliriz."

"Bölge değişiyor"

İzmir-Çanakkale Otoyolu, Çandarlı Limanı, Aliağa limanları ve İZBAN projelerinin Bergama'yı lojistik açıdan son derece önemli kıldığına dikkat çeken Dr. Faruk Güler, şunları söyledi: "Zira Bergama başta olmak üzere bölge değişiyor. BASBAŞ'la birlikte buraya çok sayıda sanayi tesisi gelecek. Bölgede yatırıma başlayacak olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile birlikte modern tarım daha büyük iş alanı haline gelecektir. Ayrıca yatırımcıların gelmeye başladığı Bergama OSB ile yatırımlar artmaya başlayacak. Bütün bu gelişmeler ise teknik meslek liselerinden iyi eğitim almış mezunlara ihtiyacı arttıracaktır. Bu gençlerin tek seçeneği burada açılacak işletmelerde çalışmak olmayacak, aynı zamanda burada kurulacak fabrikalara iş ve hizmet üretmek için girişimci de olacaklardır. Şimdiden bunun planlanmasını yapmak durumundayız."

ESB'deki Firmalarda Çalışma Ortama Hazırlayabiliriz

Güler, okulların fabrikalarla birlikte çalıştığı düzeni bugünden kurmak için, yapılacak işlere odaklanılması gerektiğini belirterek, " Beraber çalışmak için bir yapı kurmalıyız ve beklemeden Bergama, Kınık, Dikili ve hatta Aliağa'daki şirketlerle iletişime geçmeliyiz.Biz şimdiden, ilk aşamada mesleki eğitim veren öğretmenlerimizin Ege Serbest Bölgesindeki firmalarda gözlem yapabilmeleri için ortam hazırlayabiliriz. Örnek olarak; tatil dönemlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Gaziemir'de konaklama sorunu çözülebilirse, yaz aylarında öğretmenlerimizin öğrencileriyle birlikte ESB'deki firmalarda çalışabilecekleri ortamı hazırlayabiliriz. Bu konuda harekete geçebilmemiz için, öncelikle gönüllü olarak bu projeye katılacak başta öğretmenlerimizin listesini bekliyoruz" diye konuştu.

KOŞTU: "Bergama'nın makus talihi değişiyor"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, liman, otoyol ve demiryolu bağlantılarının güçleniyor olması ile Kuzey Ege'nin ekonomik gelişmelere yelken açtığı bir döneme girildiğini belirterek, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin bölgenin gelişmesini hızlandıracağını vurgulayarak, Bergama'nın seçilmesinden dolayı ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler'e teşekkür etti. Koştu, şöyle konuştu: "Birlikte çok farklı merhalelere imza atacağız. Bergamamızın makus talihi artık değişiyor. Bize düşen görev bugünden kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak adımları atmak olmalıdır. Bizim, Belediye olarak her türlü işbirliği içinde çalışmak istediğimizi bildirmek isterim."

ÜRPER: " İş gücünün vasfını arttırarak işsizliği önleyebiliriz"

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, Kuzey Ege'de de sorunların başında vasıfsız olan işgücünün vasıflı hale getirilmesi olduğuna dikkat çekerek, "Bergama'da geçtiğimiz aylarda yaptığımız işveren işçi buluşması organizasyonunu 3 bin 200 kişi başvuruda bulundu. Şirketler 231 başvuru sahibi ile görüştü, ancak bunlardan sadece 37 kişi kalifiye olarak bulunarak işe yerleşebildi. Yetişmiş kalifiye elamana duyulan ihtiyaç bu rakamlardan açıkça okunuyor. Vasıfsız olan iş gücümüzü vasıflı hale getirerek işsizliği de önleyebiliriz" dedi.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ise, Bergama'da meslek liselerinden yılda 500 mezun verildiğini, en önemli sorunun işsizlik olduğunu belirterek, okul-sanayi ortaklığının geliştirilmesi konusunda ESBAŞ'la işbirliğine önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler