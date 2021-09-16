Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesine, sunuculuğu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in sözleri damga vurmuştu. Berfu Yenenler'in "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri magazin gündemini sallamıştı.

NEVRESİMİN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDI

YouTube ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren bu kez de Berfu Yenenler kendi yüzünü nevresim takımına bastırdı. Yenenler, kendi yüzünü bastırdığı nevresim takımını sosyal medya hesabından paylaşarak "İlişkilerde birbirine alan tanımak çok önemli' ifadesini kullandı.

İşte Berfu Yenenler'in eğlenceli paylaşımları;

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