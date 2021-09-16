Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti
Miss Turkey 2021'de birlikte sunuculuk yaptığı eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyen Berfu Yenenler, şimdi de yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Eşi Eser'e şaka yapan Berfu, kendi yüzünü nevresim takımına bastırdı. Eser'in şaşkın hali ise yüzüne yansıdı.
Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesine, sunuculuğu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in sözleri damga vurmuştu. Berfu Yenenler'in "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri magazin gündemini sallamıştı.
NEVRESİMİN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDI
YouTube ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren bu kez de Berfu Yenenler kendi yüzünü nevresim takımına bastırdı. Yenenler, kendi yüzünü bastırdığı nevresim takımını sosyal medya hesabından paylaşarak "İlişkilerde birbirine alan tanımak çok önemli' ifadesini kullandı.
İşte Berfu Yenenler'in eğlenceli paylaşımları;
Haberler.com - Magazin Haberleri