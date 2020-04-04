Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler
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Dini, Güncel

Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

Berat kandili mesajları. Şaban ayının 14. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat kandili geldi! Berat gecesi yapılacak ibadetler neler? Arapça temize çıkmak, aklanmak anlamına gelen Berat, Müslümanların Allah (c.c)'dan af dileyip, dualar etmesiyle Berat kandili adını almıştır. Peki, Berat gecesi ne zaman?

04.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:09
Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir. Müminler Berat kandilini namaz, tevbe ve istiğfar, Kur'an, hamd ve şükür, salavat ile geçirir. Günahların affedildiği Berat kandilinde Berat kandili mesajları ile de sevdiklerinize iyi dileklerde bulunun. Resimli ve dualı Berat kandili mesajları sayesinde bu mübarek günde yakınlarınızın dualarında olun.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak bilinen Berat kandili, Arapça'da temize çıkmak anlamını taşır. Müminlerin af dilediği, günahlarından arındığı gün olduğuna inanılması nedeniyle Berat kandili denmişti. 2020 yılında Berat kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına taşır ve kelime "el-berae" kelimesinin Türkçe'deki kullanılış şeklidir. ''Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir yükümlülükten kurtulması'' demektir.

BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Müslümanlarca kutsal sayılan Berat gecesi, daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "?avm", 39; İbn Mâce, "İ?ame", 191).

Başka bir rivayete göre de; Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İ?ame", 191). Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de bu güne ayrı bir önem kazandırır.

Hz. Peygamber'in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler, bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus ibadet ve kutlamaların dinde yeri olmadığını kabul ederler.

Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazzâlî, bu gece her rek'atında Fâtiha sûresinden sonra on bir İhlâs sûresi okunmak suretiyle kılınacak yüz rek'at veya her rek'atında Fâtiha'dan sonra yüz İhlâs okunan on rek'at namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde (İ?yâ?, I, 203), Zeynüddin el-Irâki ile Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Berat Kandili mübarek olsun.

Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Dualarınız kabul, Berat kandiliniz mübarek olsun...

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun...

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun...

Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Berat kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabrimiz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp Berat Kandili Sözleri huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

Af ve namazın müjdeleyicisi Berat Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

Bir damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne. Bütün hayallerin gerçek, duaların kabul olsun. Kandilin mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım...

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Berat kandiliniz hayırlı olsun!

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller.

Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler

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