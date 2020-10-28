Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

28.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:26
Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 37. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...

Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 28 Ekim Çarşamba 37. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölüm bittikten sonra 38. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil'in hala Melek'i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali'ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır. Emre, Kerem ve Aslı'ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem'le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay'ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir? Ömer'in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan

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