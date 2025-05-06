Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı mı, neden? Ünlü şarkıcı Bengü ilk kez paylaştı!

Son günlerde sosyal medyada yayılan ayrılık söylentileri magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Ünlü şarkıcı Bengü'nün kişisel hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşım, takipçileri arasında şaşkınlık yaratırken, Bengü ile eşi Selim Selimoğlu'nun evliliğiyle ilgili iddiaları da yeniden alevlendirdi. Peki, Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı mı, ayrılığın nedeni ne? Ünlü şarkıcı son paylaşımında ne mesaj verdi? İşte gündem olan söylentilerle ilgili tüm merak edilenler ve ortaya çıkan son gelişmeler…

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU BOŞANDI MI?

Ünlü şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, 2018 yılında başladıkları evliliklerini resmen noktaladı. 6 yıllık birlikteliklerini 31 Ekim 2024 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde görülen tek celselik duruşmayla anlaşmalı olarak sonlandıran çift, boşanma kararıyla gündeme oturmuştu.

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU BOŞANDI MI

Boşanma haberinin ardından açıklama yapan Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladık. Bu nedenle evliliğimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık" ifadelerine yer vermişti. Çift, iki çocuklarının velayeti konusunda ortak anlayışla hareket edeceklerini de belirterek söz konusu durumu noktalamışlardı.

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU NEDEN AYRILDI?

Ayrılığın arkasındaki nedenlere ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Magazin kulislerinde öne çıkan bilgilere göre, Selim Selimoğlu'nun işleri nedeniyle sık sık Yalova'ya gitmesi, çiftin arasında fiziksel mesafe oluşturdu. Bu durum zamanla duygusal bir uzaklaşmaya neden oldu. Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı, "Evliliği bitiren ihanet değil, mesafe oldu. Selim Selimoğlu, iş gereği ailesinden uzak kalmaya başladı" açıklamasında bulundu.

Herhangi bir aldatma ya da skandalın söz konusu olmadığı bu ayrılık, tarafların ortak kararıyla, sessiz ve saygılı bir şekilde sonuçlandı.

BENGÜ'NÜN PAYLAŞIMI NE

BENGÜ'NÜN OLAY OLAN PAYLAŞIMI NE?

Ünlü şarkıcı, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 99. bölüm final sahnesine dair yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Dizide, Fatih karakterinin Defne ile yakınlaştığı anları paylaşan sanatçı, bu sahneye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Böyle yılık yılık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım vallahi."

Bengü'nün bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından eski eşi Selim Selimoğlu'na imalı bir gönderme olarak değerlendirildi. Paylaşım, hem dizinin hayranları hem de magazin takipçileri arasında gündem yarattı.