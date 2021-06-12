Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş

Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

TRABZON'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan H.A.'nın (29), olayın ardından bir binaya girdiği, zilini çaldığı daireden çıkan kadının cep telefonunu alarak azmettirici olduğu öne sürülen T.K.'yı (30) arayarak 'işlem tamam' dediği ortaya çıktı.

TRABZON'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan H.A.'nın (29), olayın ardından bir binaya girdiği, zilini çaldığı daireden çıkan kadının cep telefonunu alarak azmettirici olduğu öne sürülen T.K.'yı (30) arayarak 'işlem tamam' dediği ortaya çıktı. İlçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 metre mesafeden tabanca ile 5 el ateş eden H.A., koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen T.K., ardından da tetiği çeken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ZİLİNE BASTIĞI KADININ TELEFONUYLA GÖRÜŞMÜŞSoruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede köy yolunda araçta polis ekiplerince yakalanan H.A.'nın, olaydan sonra girdiği binada bir dairenin ziline bastığı, kapıyı açan kadından 'husumetlilerim peşimde cep telefonunuzla görüşebilir miyim?' diyerek cep telefonunu aldığı, ardından da T.K.'yi arayıp 'işlem tamam' dediği belirtildi. Kadının ise çevrede kapsamlı incelemelerde bulunan cinayet bürosu ekipleriyle durumu paylaştığı, telefonda aranan numaradan yol çıkan ekiplerin önce T.K.yi, ardından da H.A.'yı yakaladığı ifade edildi.H.A.'nın üzerinde bulunan suç aleti silahın, el yapımı ruhsatsız tabanca olduğu ve içerisinde mermiler yer aldığı tespit edildi.İTİRAF ETTİ

Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin de sorguları sürüyor. Kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan H.A.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. H.A.'nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü. H.A, Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığını gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli T.A. ise suçlamaları reddetti. Haklarında ek gözaltı süresi alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Metin Uca Hasibe Eren Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda 'işlem tamam' demiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 13:23:22. #1.16#

title