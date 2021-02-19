Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü
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Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü

19.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:13
Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü

Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu, yırtılan bir afiş nedeniyle çıkan tartışmada Abdurrahman Koç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Merhumun annesi, "Torunlarım, babalarının mezarı başına karnelerini götürdü" sözleriyle yürekleri dağlarken, sanık Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İhsan Öztoklu (42), aynı yıl 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde, seçimden sonra astırdığı, kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi bismillah tüm Doğanhisarlı hemşehrilerime gönülden teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi.

Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunan Öztoklu, belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile kendisine ait araçla mahalleye gitti. Billboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, iddiaya göre, afişi yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan Abdullah Koç (52), oğlu Abdurrahman Koç (26) ve akrabası Osman Koç (51) ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı.

Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü

3 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden yaralanan Öztoklu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abdullah Koç ve Osman Koç, süreç içinde görülen davalarda tahliye edildi.

Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü

SANIĞIN AKIL VE RUH SAĞLIĞI YERİNDE

Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun öldürülmesiyle ilgili Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen Öztoklu'nun aynı zamanda avukatlığını üstlenen eşi Hanife Öztoklu da yer aldı. Isparta Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Abdurrahman Koç'un, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce verilen adli tıp raporunda, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Sanık Koç, savunmasında kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürerek, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Olay anlık yaşandı. Beni kimse azmettirmedi" dedi.

Konya'da 'yırtılan afiş' nedeniyle öldürülen belediye başkanının annesi: Torunlarım karnelerini babalarının mezarına götürdü

"SANIKLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşmaya katılan, öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun annesi Fatma Öztoklu ise sanıklara en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Torunlarım, babasının mezarına karnelerini götürdü. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, hazırlanan iddianameye bağlı kalarak, İhsan Öztoklu'yu bıçaklayan Abdurrahman Koç'a 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Eski belediye başkanı olan babası Abdullah Koç'a da olayı azmettirdiği için aynı suçtan aynı cezanın verilmesi istendi. Sanığın akrabası Osman Koç ile diğer tutuksuz sanıklar İrfan Kaynak ve Necmi Yavuz hakkında ise 'suçun işlenmesine yardım etmek' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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