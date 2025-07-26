Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Begüm Akkaya hangi dizilerde oynadı?
Babası Hakan Akkaya hakkında verdiği röportajla gündeme gelen oyuncu Begüm Akkaya, sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Begüm Akkaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı? İşte, detaylar...
Son dönemde verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Begüm Akkaya, sosyal medyada en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Açıklamalarıyla gündeme gelen Akkaya'nın yaşı, memleketi ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. Peki, Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Begüm Akkaya hangi dizilerde oynadı? İşte, Begüm Akkaya hakkında tüm detaylar...
BEGÜM AKKAYA KİMDİR?
Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan oyuncu, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Sahneye olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Akkaya, genç yaşta televizyon dünyasına adım atmıştır.
Kariyerine 2005 yılında başlayan Begüm Akkaya, ilk olarak "Beşinci Boyut" dizisiyle ekran karşısına çıktı. Daha sonra "Kapalıçarşı", "Muhteşem Yüzyıl", "20 Dakika", "Çukur" ve "Baba" gibi dikkat çeken dizilerde önemli roller üstlendi. En son "Bambaşka Biri" adlı dizide Yasemin karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.
Gerek tiyatro sahnesindeki performansı gerekse televizyon projelerindeki oyunculuğuyla tanınan Begüm Akkaya, sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.
BEGÜM AKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2006 Doktorlar
2006-2008 Yeşeren Düşler
2008 Kendi Okulumuza Doğru
2009-2010 Kapalıçarşı
2011 Muhteşem Yüzyıl
Sen de Gitme
2012 Uçurum
Acayip Hikayeler
2013 20 Dakika
2013-2014 Bugünün Saraylısı
2016 Altınsoylar
2017 Aşk ve Gurur
2018 Adı: Zehra
2019 Kurşun
2020 Yeni Hayat
2020-2021 Çukur
2023-2024 Bambaşka Biri
2021 Ex Aşkım
2023 Arayış
2023 Şanselize Düğün Salonu
2025 Aşkı Hatırla