Son dönemde verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Begüm Akkaya, sosyal medyada en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Açıklamalarıyla gündeme gelen Akkaya'nın yaşı, memleketi ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. Peki, Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Begüm Akkaya hangi dizilerde oynadı? İşte, Begüm Akkaya hakkında tüm detaylar...

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan oyuncu, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Sahneye olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Akkaya, genç yaşta televizyon dünyasına adım atmıştır.

Begüm Akkaya kimdir

Kariyerine 2005 yılında başlayan Begüm Akkaya, ilk olarak "Beşinci Boyut" dizisiyle ekran karşısına çıktı. Daha sonra "Kapalıçarşı", "Muhteşem Yüzyıl", "20 Dakika", "Çukur" ve "Baba" gibi dikkat çeken dizilerde önemli roller üstlendi. En son "Bambaşka Biri" adlı dizide Yasemin karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Gerek tiyatro sahnesindeki performansı gerekse televizyon projelerindeki oyunculuğuyla tanınan Begüm Akkaya, sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.

Begüm Akkaya hangi dizilerde oynadı

BEGÜM AKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 Doktorlar

2006-2008 Yeşeren Düşler

2008 Kendi Okulumuza Doğru

2009-2010 Kapalıçarşı

2011 Muhteşem Yüzyıl

Sen de Gitme

2012 Uçurum

Acayip Hikayeler

2013 20 Dakika

2013-2014 Bugünün Saraylısı

2016 Altınsoylar

2017 Aşk ve Gurur

2018 Adı: Zehra

2019 Kurşun

2020 Yeni Hayat

2020-2021 Çukur

2023-2024 Bambaşka Biri

2021 Ex Aşkım

2023 Arayış

2023 Şanselize Düğün Salonu

2025 Aşkı Hatırla