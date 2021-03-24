Bedri Ayseli kimdir, kaç yaşında? Bedri Ayseli ne iş yapıyor? Demet ve Alişan İle Sabah Sabah konuğu: Bedri Ayseli biyografisi!

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah konuğu olan Bedri Ayseli kimdir, kaç yaşında? merak edilmeye başlandı. Peki, Ses sanatçısı, besteci, diş hekimi, sinema oyuncusu, anı yazarı olan Bedri Ayseli kimdir, kaç yaşında? Bedri Ayseli ne iş yapıyor? Bedri Ayseli hayatı ve biyografisi nedir?

24 Mart (Bugün) Star Tv'ye canlı yayında konuk olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah konuğu olan Bedri Ayseli kimdir, kaç yaşında? Ses sanatçısı, besteci, diş hekimi, sinema oyuncusu, anı yazarı olan Bedri Ayseli ne iş yapıyor? Bedri Ayseli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BEDRİ AYSELİ KİMDİR?

Ses sanatçısı, besteci, diş hekimi, sinema oyuncusu, anı yazarıdır.

10 Haziran 1946'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Emiri Ortaokulu'nu bitir­mesinin ardından 1964'te İstanbul'a yerleşerek Pertevniyal Lisesinden ve Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Müzik yaşamına ise ilk olarak Diyarbakır'da başlamıştı. Lise yıllarında İstanbul'da rahmetli Sadi Yaver Ataman'dan nota, usul ve makam dersleri aldı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarına iki yıl müddetle devam etti. Bu sayede müzik bilgisini daha da kuvvetlendirdi. 1970 yılında İstanbul Radyosunun açtığı imtihanını kazanarak TRT'ye sanatçı olarak girdi.

Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesine devam ediyordu. Üniversite yıllarında ilk plak çalışmasını yaptı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevini Kıbrıs Girne Askeri Hastanesinde diş hekimi olarak yaptı. Askerliği yapan Ayseli, İstanbul'a dönerek burada Diş Hekimliği muayenehanesi açtı. Uzun bir süre mesleği ile sanat yaşamını birlikte sürdürdü. İki mesleğini de sevdi. Radyo evinde rahmetli Nida Tüfekçi, Tuncer İnan ve Yücel Paşmakçı gibi hocalarla çalıştı ve onlardan destek gördü. Kendisini "Bir Diyarbakır hayranı" olarak tanımlayan sanatçı, Diyarbakır türkülerinin yayılmasında, tanınmasında büyük çaba gösterdi. Derlediği türküleri ve besteleriyle Diyarbakır halk kültürüne büyük katkılarda bulundu.

Müziğe Cümbüş çalan rahmetli amcası Turgut Ayseli'den aldığı feyizle küçük yaşlarda başlamıştı. 1966 yılında Özel Okan Ses Yarışması'nda Türkiye Birincisi oldu. 1968 yılında bu kez, Akşam Gazetesi'nin açtığı Altın Saz Yarışması'nda yine Türkiye birinciliğini kazandı. TRT İstanbul Radyosu'nun sözleşmeli, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziğinin ise kadrolu sanatçısı oldu ve buradan emekli oldu.

17 adet 45'lik plak, 4 longpley (uzunçalar), 8 kaset, 6 cd ile 3 sinema filmi yapan ve tüm vurgulu (telli) sazları çalan sanatçının ayrıca,TRT repertuarında, Kırklar Dağı, Ağlama Yar Ağlama, Diyarbekir Elleri, Diyarbekir Küçeleri ile Yar Dile adlı derlemeleri yer alıyor. Dünya'nın birçok ülkesinde onlarca konser veren sanatçının yine bir o kadar ödülü vardır. İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.Sanaçtı Bedri Ayseli, Vildan hanımla uzun yıllardır evli olup, Uğur ve Ceylan isminde iki evladı vardır.

KİTAPLARI

Diyarbakır Musiki Folkloru, Diyarbakır Küçeleri, Ninno, 70'inde Bir Çocuk (2019).

ALBÜMLERİ

Eyvah

4 Mumudur 14 Mumdur • 1987

Başım Gözüm Üstüne • 1987

Ölüm İle Ayrılık • 2009

Diyarbakır Türküleri • 2017

Diyarbakır Küçeleri • 2017

Diyarbakır Türküleri • 2017

Gün Doğmuyor Pencereme • 2017

Anlatmak İstesem • 2018

Diyarbakır Ezgileri • 2018

Bedri Ayseli Klasikleri 1 • 2019

Ninno • 2019

POPÜLER TÜRKÜLERİ

Agır Ketye Dılemın

Ağlama Yar Ağlama

Ah Le Cane

Allah an Kurban

Az Kaldı Bayram Ola

Bahçada Yeşil Çınar

Biner Paytona

Bir Ceket İsterem

Dalal

Di Gel Kız Gel Yanıma

Dilden Dile Geziyor

Diyarbakır Elleri

Diyarbakır Küçeleri

Elinde Tabla

Fincanın Etrafı Yeşil

Gül Yüzün Dönme Benden

Gün Doğmuyor Pencereme

Hamaylı Boynundayım

Hangi Bağın Bağbanısan

Karanfilsin Tarçınsın

Kırklar Dağın Düzü

Kırklar Dağının Düzü/ Suzan Suzi

Le Kirve

Makaram Sarı Bağlar

Ne Güzeldir Diyarbekir Elleri

Ninno

Oğlum Ehsan

Su İçemem Testiden

Suzan Suzi

Yar Diley

Yeni Kapıda Atlılar

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Bana Babamı Anlat (1984)

Ağlama Yarim (1984)

Bir Çirkin Adam (1969)

Müzik Ekibinde Video Filmleri:

Sami Hazinses Belgeseli (Kendisi, Video 2005)

Başım Gözüm Üstüne (1987)

MÜZİK EKİBİNDE YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Bir Çirkin Adam (1969)