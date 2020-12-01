Beddua nedir? Beddua sözleri: En keskin beddua sözleri, mesajları, komik beddualar nelerdir? Beddua etmek caiz mi?

En keskin beddua sözleri, komik beddua sözleri, beddua mesajları çok merak ediliyor. Peki beddua nedir, ne demektir? Beddua sözleri nelerdir? Detayları haberimizde paylaşacağız.

BEDDUA NEDİR?

Beddua, Farsça'da "kötü" anlamına gelen bed ile Arapça'da "dileme, isteme" gibi anlamlara gelen dua kelimelerinden oluşmuş bir bileşik isimdir. Dinin zulüm ve haksızlık saydığı geçerli sebeplere dayanması şartıyla beddua etmenin câiz olduğunu gösteren âyet ve hadisler vardır. Nitekim müfessirlerin çoğu, "Allah kötü sözün alenen söylenmesini sevmez; ancak zulme uğrayanlar hariçtir" (en-Nisâ 4/148) meâlindeki âyetin haksızlığa uğrayanların zalime beddua etmelerine izin verdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Hz. Peygamber'in de müslümanlara işkence etmek, İslâm dinine şiddet ve baskı yoluyla karşı koymak gibi kötülükleriyle tanınan bazı müşriklere beddua ettiğini ve bu bedduasının etkisini gösterdiğini bildiren hadisler vardır. Bu hadislerin birinde verilen bilgiye göre Resûl-i Ekrem, müşriklerin önde gelenlerinden Ebû Cehil, Ümeyye b. Halef (veya Übey b. Halef), Utbe b. Rebîa, Şeybe b. Rebîa ve Ukbe b. Ebû Muayt'ın içinde bulunduğu yedi kişi hakkında beddua etmiş ve hadisin râvisi İbn Mes'ûd'un bildirdiğine göre bu kişilerin hepsi Bedir Savaşı sırasında öldürülmüş, böylece Peygamber'in bedduası yerini bulmuştur (bk. Müsned, I, 393, 397). Yine Hz. Muhammed'in müslümanları uyarmak düşüncesiyle, paraya taparcasına düşkün olan (Buhârî, "Cihâd", 70, "Ri?a?", 10), ana babaya âsi olan (Müsned, II, 346; Müslim, "Birr", 8) bazı kimselere ad vermeden beddua ettiği bilinmektedir.

Özellikle mazlumun bedduasının kabul olunacağına dair bazı hadisler vardır. Nitekim birçok kaynakta yer alan bir hadise göre Resûlullah Muâz b. Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken bazı görevlerini sıraladıktan sonra, "Mazlumun bedduasından sakın! Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur" diyerek zulüm ve haksızlık konusunda onu uyarmıştır (Buhârî, "Me?âlim", 9). Ayrıca başka hadislerinde de misafirin duası ve babanın çocuğu hakkındaki duası, adaletli devlet başkanı ve oruçlu kimsenin duasıyla mazlumun bedduasının kabul edileceğinden şüphesi olmadığını belirtmiş (Müsned, IV, 154; İbn Mâce, "?ıyâm", 7, "Du?â?", 11), bizzat kendisi de mazlumun bedduasına uğramaktan Allah'a sığınmıştır (Müsned, V, 82, 83; İbn Mâce, "Du?â?", 20).

Bununla birlikte beddua Hz. Peygamber'den en az duyulan sözlerdendir. Bunun sebebi, İslâm ahlâkında af ve ihsana adaletten daha çok önem verilmesidir. Nitekim, "Bir kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Yine de bir kimse bağışlar ve böylece iyilik yolunu tutarsa artık onu ödüllendirmek Allah'a düşer" (eş-Şûrâ 42/40); "Kim sabreder ve bağışlarsa işte bu, muhakkak ki büyüklere yaraşır yüce davranışlardandır" (eş-Şûrâ 42/43) meâlindeki âyetler bağışlamanın üstünlüğünü açıkça göstermektedir. Hatta bazı tefsirlerde, Uhud'da müslümanlara karşı savaşan müşriklerle ilgili olarak Hz. Muhammed'e hitaben, "Senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tövbelerini kabul edecek ya da kendilerine kötülük ettikleri için onları azaba uğratacaktır" (Âl-i İmrân 3/128) meâlindeki âyetin, bazı müşriklere beddua eden Hz. Peygamber'i ikaz etmek maksadıyla geldiği, nitekim bu kişilerin sonradan müslüman oldukları belirtilmektedir (bk. İbn Kesîr, II, 96-97; Buhârî, "Megazî", 21). Esasen Hz. Muhammed'in genellikle İslâmiyet'e karşı direnenlere beddua etmek yerine onların hidayete ermeleri için dua ettiği bilinmektedir (meselâ bk. Buhârî, "Da?avât", 59).

İslâm âlimleri, müslümanların olur olmaz sebeplerle birbirleri aleyhine beddua etmelerinin İslâm ahlâkıyla uyuşmayacağına dikkat çekmişlerdir. Bilhassa mutasavvıf ahlâkçılar bedduanın tasavvufî edeple bağdaşmadığını belirtirler. Nitekim Gazzâlî tevekkül ehlinin uyması gereken kuralları sıralarken bunlardan birinin de malı çalınan kimsenin hırsıza beddua etmekten kaçınması olduğunu, eğer beddua ederse tevekkülünün bâtıl olacağını kaydettikten sonra zâhid ve mutasavvıfların zalime beddua etmek yerine ona acıdıklarını, ıslah olması için dua ettiklerini anlatan rivayetler aktarır (bk. İ?yâ?, IV, 283; ayrıca bk. DUA).

TDK'YA GÖRE 'BEDDUA' NE DEMEKTİR? NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu'na göre Farsça ve Arapça'dan dilimize geçen Beddua kelimesi "Birinin kötü duruma düşmesini gönülden isteme, ilenme, ilenç, kargış." anlamına geliyor.

TDK'YA GÖRE 'BEDDUA ETMEK' NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre beddua etmek "ilenmek, intizar etmek" anlamına gelmektedir.

BEDDUA SÖZLERİ/ EN KESKİN BEDDUA SÖZLERİ

- Bir damla gözyaşı değmezmiş sana!

- Seni ben kendime kader saymıştım Uğruna her şeyi göze almıştım. Yüreğin taştanmış çok geç anladım.

- Sevdiğine en büyük beddua nedir? diye sordu kadın; beni sevdiğin kadar sevil... dedim, sustu kadın ve gitti.

- Âh'ın ulaşamayacağı mesafe yoktur.

- Çok insan gördüm üstünde elbisesi yok çok elbise gördüm içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nerden bileceksin insanların alnında kahpe mi yazılı ki kahpe olduklarını bileceksin.

- Ben "ettiğini çekesin" diye niyaz edeyim... Dua mı, beddua mı, etiğine bakarak anlarsın sen...

- Bir zamanlar ardından bakar ağlardım şimdi dönüp ardıma bile bakmam. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şimdi şerefsizim çakmak bile çakmam!

- Keşke gözümden milyonlarca yaş düşseydi de sen düşmeseydin.

- İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Hz. Muhammed (sav)

- Ben ki senin için dünyaları yakacaktım sen tutup beni yaktın. Nefretimsin!

- Sanma ki duymaz Rabbin ahlarını. Sanma ki görmez gözyaşlarını. O en adil olan, bırakmaz kimsede kimsenin ahını.

- Bir beddua olarak; "Allah herkese merhametiyle, sana adaletiyle muamele eylesin..."

- Yalnızca çocuklar ağlar ve yalnızca Allah affeder. Eğer bir gün beni aldatırsan çocuk değilim ağlamam Allah değilim affetmem.

- Seni kaybeden üzülmesin, bulan sevinmesin inşallah...

- Beni unutma istiyorum.. Unutma ki; ileride birgün "ben kimin ahını aldım" diye düşünmek zorunda kalma...

- Bu sene ihanet ve şerefsizlik moda olmuş anlayamıyorum ki bir sene de insanlık moda olsa ne olurdu?

- Yürüdüğün yollar çürüdüğün yıllara varsın dost bildiğin baktığın her çift göz zulüm olsun ömrüme.

- İnsanlar ya korktukları yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. Machiavelli

- Yürüdüğün yollardan geçebilirsin bir daha fakat anılardan asla!

- Küfür yok. Beddua yok. Ah yok. Seni de, seni sevmeyi de seviyorum, biline...

- Ben sana ne yapmıştım ki kahrolası! Büktün boynumu ağlattın boş yere. Ben sana beni sev mi dedim lanet olası! Düşürdün beni dilden dile.

- Çıkarsınlar seni satışa bir lira verirsem lanet olsun!

- Gittiğin yolların sana girmesi dileğiyle hoşça kal.

- Düşmanımız artmış demek ki zamanında değersizlere çok iyi dost olmuşuz.

- Senin için minik bir bedduam var. Sarıldığın hiç kimseyi hissetme!

- Bir gün anlarsın hayal kurmayı beklemeyi ümit etmeyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın nefret ederek!

KOMİK BEDDUALAR

- Çaydanlığın sıcak sapını tut inşallah

- Duşta tam köpüklüyken suların kesilsin

- Çengel bulmaca çözerken fotoğraftaki sanatçıyı bulama

- Yeni giydiğin çorapla ıslak yere bas

- Tuttuğun takım küme düşsün

- Fıkrana kimse gülmesin

- Canın dondurma çeksin de buzluktaki dondurma kabından köfte çıksın

- Ayak serçe parmağını sehpaya çarp

- Sahlep içerken dilin yansın, 3 gün acısı geçmesin

- Çayın içerisine batırdığın püskevit kırılsın da çayın içine düşsün

BEDDUA ETMEK CAİZ Mİ? GÜNAH MI?

Beddua edilmesi tavsiye edilmeyen bir davranıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı beddua etmek hakkında "Hz. Peygamber kendisine zulmeden kişilere bile beddua etmemiştir. Beddua dinimizce çok kötü görülen bir davranıştır. Beddua etmemek gerekir. Bedduadan uzak durmak gerekir. Müslüman sadece Müslüman kardeşlerinin iyiliği için dua eder." demiştir. Haliyle elimizden geldiğince beddua etmekten uzak durmalıyız. Müslüman kardeşlerimizin iyiliğini istemeliyiz.