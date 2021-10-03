Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi etrafında yürütülen kazı çalışmasında bulunan Arkaik ve Helenistik döneme ait heykel parçaları, figüranlar ve tüm seramik kaplar turizme kazandırıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi etrafında yürütülen kazı çalışmasında bulunan Arkaik ve Helenistik döneme ait heykel parçaları, figüranlar ve tüm seramik kaplar turizme kazandırıldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte, düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor.

Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor. Antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Pektaş, AA muhabirine, antik kentin tarihinin, milattan önce 2 binlere kadar uzandığını, asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

Bu yıl da kentteki birçok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Pektaş, "Bu yıl en önemli çalışmayı kale önü çeşmesi çevresinde gerçekleştirdik. Senenin başında burada başlattığımız çalışmalar çok kısa bir süre önce tamamlandı." dedi.

Pektaş, kazı çalışmalarında heyecan verici eserlere ulaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada ilk olarak Arkaik döneme tarihlenen merdivenleri bulduk. Buranın da ön kısımdaki kuyuyla birleştiğini gördük. Yaklaşık 19 metre derine inen ve ana kaya ile sonlanan Helenistik döneme tarihlenen bir kuyu ile karşılaştık. Kuyunun iç kısmındaki boşaltma çalışmalarımızda ve merdivendeki kazılarda çıkan toprağın elenmesi sonucunda, özellikle Milas tarihi için çok önemli verilere ulaşıldı. Bunların içinde Helenistik ve öncesi dönemden heykel parçaları, figüranlar, tüm seramik kaplar, elimize geçti. Merdivenin boşaltılması sırasında çıkan eserler arasında özellikle Miken dönemi seramikleri Karya tarihi için çok değerli bulgular arasında. Bu eserlerin çıkması bölgenin Miken döneminde de önemli bir yerleşim alanı olduğunu göstermekte."

Çevrede yürütülen yüzey araştırmalarında da bunların verilerine ulaşılacağını vurgulayan Pektaş, Helenistik dönemde yoğun olarak kullanıldığını anladıkları kuyunun Türk döneminde bilindiğini, özellikle çeşmenin de bu kuyudan desteklendiğini anladıklarını kaydetti.

"Maden alanında uygulanan teknikleri ele aldık"

Pektaş, alanın ve eserlerin sergilenmesi için proje hazırladıklarına işaret ederek, "Biz bu alanın kazısını yaptık ve kısmi korumasını gerçekleştirdik. Özellikle merdivenlerin çökmemesi için önemli desteklemeler yaptık. 19 metre inilerek yapılan çok zor bir çalışmaydı. Burada biraz maden alanında uygulanan teknikleri ele aldık ve bu konuda uzman bir ekipten de destek aldık. Eserler de kuyunun dip kısmından geldi. Zor bir kazıydı ama yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Kuyu kadar içerdeki merdivenlerde çalışmanın da zor olduğunu vurgulayan Pektaş, merdivenlerdeki kazılarda da çok sert bir toprakla karşılaştıklarını ifade etti.

Pektaş, arkeolojinin sürprizlerle dolu olduğunu belirterek, "Çok erken tarihlerde yapılmış bir çeşmenin ve bir kuyunun Türk döneminde de kullanıldığını, hatta çeşmenin yerinin seçilme sebebinin de bunlar olduğunu belgelemiş olduk. Bunlar da aslında mimari ve bilimsel açıdan çok güzel sonuçlar." dedi.

Kazılarda gün yüzüne çıkan buluntuların antik kentin sıradan bir yerleşim yeri olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Pektaş, bölgede bazı alanlarda çalışmaların devam ettiğini, yıl sonuna kadar sürecek kazı çalışmalarında önemli bulgulara da ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu

Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu

 KURU YÜK GEMİSİ BALIK ÇİFTLİĞİ HAVUZLARINA ÇARPTI, ZARAR 20 MİLYON LİRA

KURU YÜK GEMİSİ BALIK ÇİFTLİĞİ HAVUZLARINA ÇARPTI, ZARAR 20 MİLYON LİRA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Gökhan Töre Mehmet Topal Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mimar Sinan Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beçin Antik Kenti'nde bulunan 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:59:48. #1.11#