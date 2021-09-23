Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den DHA'ya açıklama

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi büyük yankı uyandırdı. Yaptığı açıklamayla ilgili DHA'ya konuşan Prof. Dr. Kurugöl, "Yanlış aşı değil de, yanlışlıkla yapılan bir uygulama diyelim. 105 milyon doz aşı yapılan bu ülkede, bunu fedakarca yapan sağlık personeli bir kere bilmeden yapmış. Hemşireler son anda farkına vardı. Ardından iyi niyetle aileye de bilgi verdiler. Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdiler" dedi. Sağlık Bakanlığı, yanlış aşı ile ilgili soruşturma başlattı.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı yönündeki açıklamaları tepkilere neden oldu. Canlı yayında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, "Sağlık ocaklarında başka bir aşıyla, hepatit B aşısıyla, kızamık aşısıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara koronavirüs aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık" açıklaması gündem oluşturdu.

Öte yandan konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi. Bakanlığın güçlü ve güvenli aşı takip sistemine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.