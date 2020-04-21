Bayraklı'da 'kriz belediyeciliği'
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Türkiye, İzmir, Güncel

Bayraklı'da 'kriz belediyeciliği'

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele etmek için hazırlanan kriz belediyeciliği uygulaması ile ilgili yönergeyi tamamlayarak yürürlüğe koydu.

21.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:48
Bayraklı'da 'kriz belediyeciliği'

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele etmek için hazırlanan kriz belediyeciliği uygulaması ile ilgili yönergeyi tamamlayarak yürürlüğe koydu.

Herhangi bir kriz anında ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve sağlığa ilişkin sorunlara anında çözüm bulmak amacıyla, Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından uygulamaya konulan 'kriz belediyeciliği', Bayraklı Belediyesinde de uygulanmaya başlandı. Hazırlanan yönergeyle; krize sebep olan olayın önlenmesi, azaltılması, hizmet ve faaliyetlerde devletin ilgili birimleriyle koordineli çalışılması, kriz sonrası için de gerekli tüm tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Kriz üst kurulu karar alacak

Belediyenin hızlı karar alması, krizin en az zararla atlatılması, devletin ilgili birimleriyle koordinasyon ve iş birliğinin daha etkin sağlanması hedefleriyle hayata geçen uygulama kapsamında sağlık, sosyal, lojistik gibi alanlar başta olmak üzere krize karşı her türlü tedbirin ilgili birimlerce alınması amaçlanıyor. Yönergeye göre; salgın hastalık, yangın, büyük ölçekteki kazalar, sabotaj, kimyasal ve radyoaktif sızıntılar ile deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi gibi doğal afetler kriz durumu olarak kabul edilecek. Bayraklı Belediyesi, bağlı kuruluşları ve tüm iştirak şirketleri bu kriz dönemlerinde yönerge hükümlerine göre faaliyet gösterecek. Karar almaya yetkili 10 kişilik 'Kriz Yönetim Üst Kurulu'nda belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileri yer alacak.

En uygun eylem planları uygulanacak

Belediye üst yönetiminin kriz durumunda görevlendireceği Sosyal Yardım İşleri, Temizlik, Zabıta, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Yazı İşleri, Destek Hizmetleri, Veteriner İşleri, Mali Hizmetler, Bilgi İşlem, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlükleri rutin işlerinin yanında kriz bilinciyle faaliyetlerini sürdürerek yönergeye uygun çalışmalar yapacak. Tüm personeli kapsayacak şekilde hazırlanan uygulamada krizin aşılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında en uygun eylem planları hayata geçirilerek, bunların takibi sağlanacak. Kriz durumunda kurul haftada en az bir defa toplanarak, durum değerlendirmesi yapacak ve yeni kararlar alabilecek. Öte yandan korona virüs salgını dolayısıyla ilk günden itibaren aldığı tedbirlerle toplum sağlığını koruma adına kriz belediyeciliği çalışmalarına erken başlayan Bayraklı Belediyesi, Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından tüm birimleriyle 24 mahallede dezenfeksiyon, sosyal yardım, temizlik, hijyen malzemeleri dağıtımı gibi faaliyetlerle virüsle mücadeleye devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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