Bayburt'ta Hayırsever Vatandaş Tarafından 22 Derslikli İki Okul Yaptırılacak

BAYBURT (Habermetre) - Bayburt'ta hayırsever vatandaş tarafından yaptırılacak 22 derslikli iki okul için protokol imzalandı.

İmza töreninde projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'un geçen yıllarda hayırseverlerce yapılan katkılarla önemli yatırımlar kazandığını söyledi. Benzer şekilde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından Bayburt'ta 22 derslikli iki okulun daha yaptırılacağı bilgisini aktaran Vali Epcim, "16 derslikli Süleyman Ersoy İlkokulu ve 6 derslikli Fatma Ersoy Anaokulu'nun Bayburt'a kazandırılacağı müjdesini vermek istiyorum. " dedi.

Bayburt'un belirli bölgelerinde artan nüfus yoğunluğunun okullardaki sınıf mevcutlarına da yansıdığına dikkat çeken Vali Epcim, "Özellikle yoğun yapılaşma nedeniyle Cem Nuri Başgül İlkokulu'nda sınıf mevcutlarındaki artış nedeniyle fiziki olarak sıkışık bir durum söz konusuydu. Bu ortalamaların 35 civarında olduğu bölgede sınıf başına düşen öğrenci sayısını da azaltmış olacak. Bu manada Bayburt için çok önemli bir yatırım. Bunu değerli Bayburtlularla paylaşmak istiyoruz. " diye konuştu.

Vali Epcim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in anaokullarının zorunlu hale getirilmesine yönelik politikasına işaret ederek 6 derslikli anaokulunun da bu kapsamda bir hazırlık olduğuna vurgu yaptı.

Yatırımlar dolayısıyla hayırsever vatandaşa Bayburtlular adına teşekkürlerini ileten Vali Epcim, "16 derslikli Süleyman Ersoy İlkokulu ve 6 derslikli Fatma Ersoy Anaokulu'nun Bayburtlular için hayırlı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından 22 derslikli iki okulun yapımını öngören protokole imza atıldı.

İmza törenine Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Müdür Yardımcıları Mehmet Güven ile Serdal Salık ve şube müdürleri katıldı.

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