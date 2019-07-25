Bayburt'a vali olarak atanan Epcim onuruna veda yemeği

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Hakkari Vali Yardımcılığı görevinden Bayburt Valisi olarak atanan Cüneyt Epcim onuruna veda yemeği verdi.

Hakkari Orduevinde verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Ali Metin Güven, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Bayburt Valisi olarak atanan Cüneyt Epcim'e görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Akbıyık, "Bugün bilindiği üzere Hakkari Vali Yardımcımız Cüneyt Epcum Bey'in Bayburt iline vali olarak atanmasından dolayı bu organizasyonda bir araya geldik. Öncelikle ben valimize Hakkarililer ve çalışan personel arkadaşlar adına hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kendisini tebrik ediyorum. Hanımefendi ve çocuklarıyla beraber mutlu huzurlu bir hayat yaşayarak Bayburt'a güzel hizmetler yapmalarını diliyorum. Hakikaten Hakkari Cüneyt Bey'i unutmaz. Cüneyt Bey Hakkari'de çok güzel izler bıraktı. Gerek vali yardımcılığı döneminde gerek belediye başkanlığı vekilliği döneminde Hakkari'nin altyapısından üst yapısına, yoluna, içme suyuna, kanalizasyon çalışmalarına ve şehrin güzelleşmesine büyük katkılar yaptı. Gerçekten Hakkari'nin belki de belediyecilik anlamında son 80 yıllık hizmeti bir çırpıda yapıldı diyebiliriz. Ayrıca 5 yıldır Hakkari'de valilikteki görevi süresince de tüm kurum ve kuruluşlarla tüm sivil toplum örgütleriyle Hakkarililerle çok güzel bir çalışma ortamı oluşturarak hem güler yüzüyle hem halka yakınlığıyla adalet ve halk tutkusuyla gerçekten Hakkari'de iz bıraktı. Bundan sonra Bayburt'ta inşallah daha sonra daha güzel yerlerde en güzel şekilde devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı temsil edecek. Bu güzel hizmetlere daha iyilerini daha güzellerini ekleyecektir. Tabi Hakkari'nin imajı açısından da Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teveccühleri önemli. Hakkari bir sürgün yeri değil bunu gördük. İnsan hakkıyla fedakarca isteyerek adil olarak çalıştığı zaman, mutlaka karşılığını bu dünyada görüyor. Biz Cüneyt Bey ile dokuz aydır beraber çalışıyoruz. Gerek belediye başkanlığı yaptığı dönemde gerekse vali yardımcılığı yaptığı dönemde en çok Hakk'a ve hukuka riayet ettiğini, popülizm yapmadığını, adil bir yönetici olduğunu gördüm. Bu duygu düşüncelerle kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hakkarililer adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki hizmetlerini Türkiye'mizin her bölgesinde en iyi, en güzel şekilde yapacaktır" dedi.

Hakkari Vali Yardımcılığı görevinden Bayburt Valisi olarak atanan Cüneyt Epcim ise, Hakkari'nin çok önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Epcim, "Dünya jeopolitiğinin en önemli noktasıdır. İşte bu önemden dolayı da yıllardır terör belasıyla anılan bir kentte yaşıyoruz. Bu terör belasından Hakkari büyük sıkıntılar çekti. İşte biz bu restorasyon sürecinde terörün etkilerini, terörün yıktığı ailelere bir takım destekler sunma gayreti içerisinde olduk. Gerçekten Hakkari son 5 yılda büyük yatırımlara, büyük hizmetlere ev sahipliği yaptı. Tabi ki geçmişin ihmalleri olan bir kentti burası. 5 yıl öncesinin şöyle bir ihmali vardı. Bu kentin; merkezde bin 200 öğrencimiz yurt bulamadığı için başka ailelerin yanında kalıyordu. Başta bu sorunlar ve eğitim yatırımları olmak üzere çözmüş bir Hakkari ile şu anda karşı karşıyayız. Terör ve teröristlerle mücadele noktasında başarılı çalışmalar Hakkari'ye hizmet olarak yansıdı. Demek ki Hakkari terörle anılmadığında, terörü miliminize ettiğinde çok daha büyük hizmetler görecektir. Ben buna inanıyorum. Hakkari'yle ilgili her yerde Hakkari'yi Hakkarilileri hep en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sizler buna şahitsiniz. Özellikle Ankara'ya gittiğimizde başka vilayetlere gittiğimizde Hakkarililerin hep iyi özelliklerini anıyoruz. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum, Türkiye'nin her yerinde çalışmış birisi olarak Hakkari insanının misafirperverliğini ben hiçbir yerde görmedim. 5 bin hane ziyareti yapmış bir kardeşiniz olarak Hakkari insanını vakurluğunu, misafirperverliğini, kendisine değer verildiğinde ne kadar önemli hasretleri olduğunu, taziye kültürüyle düğün kültürüyle dayanışma kültürüyle Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyebilirim. Bizlere düşen bu güzellikleri iyi bir şekilde Hakkari'ye yansıtmak. Tabi ki bu en başta ekonomik gelişmeyle ve terörü yok etmekle olur. Tüm Hakkarililer olarak bize düşen vazife, bu terörü devletimizle birlikte yok edecek bir işbirliği çalışmasına tüm Hakkari halkının destek vermesi gerekiyor. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan insanların çoğu devletimizle, bizlerle çok büyük işbirliği içersinde çalıştılar ve çok güzel başarılı sonuçlar elde etti" diye konuştu.

Hakarililerin desteğini her zaman hissettiğini belirten Epcim, Bayburt Valisi olarak atanmasında Hakkarililerin duasını ve desteğini her zaman yanında hissettiğini söyledi. Epcim, "Ben böyle bir organizasyon düzenlediği için Valime minnettarım. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Hakkarililerle uzun süre beraber olmak çok güzeldi. Ben burada gün saymadım. Hakkarilere samimiyetle hizmet etmeye çalıştım. Bu şehri sevdik emek verdik, emek verdikçe sevdik. Sevgi ve emek ilişkisiyle çalıştım. Bu süreçte bana destek veren Hakkarili dostlarıma, değerli Hakkarililere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çalıştığım sürede emek veren bütün çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlerin duasıyla Bayburt Valisi olarak atandığımı düşünüyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali İdris Akbıyık, hizmetleri anısına Cüneyt Epcim'e plaket ve yöreye ait el dokuması kilim takdim ederek, yeni görev yerlerinde de başarılar diledi.

Diğer protokol üyeleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar da Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim'e çeşitli hediyeler takdim etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA