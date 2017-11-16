Batuhan Yaşar: "Abd'nin Pkk/pyd Planını Açıklıyoruz"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "ABD'nin PKK/YPG/SDG ile ilişki ne kadar sürecek?", "PKK/PYD'yi adım adım legalleşiyor mu?", "Kandil'den Suriye'ye terörist taşıması yapıldı mı?", Yıllarca Türkiye'ye yolladığı canlı bombalarla sivilleri hedef alan/öldüren eli kanlı terörist Şahin Cilo nasıl barış elçisi oldu?", "YPJ'nin reklam yüzü olarak uluslararası medya tarafından parlatılan kadın terörist kim?" sorularına cevap aradı.



Batuhan Yaşar'ın "ABD'nin PKK/PYD planını açıklıyoruz" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:



"BBC kirli sırları ifşa etti, önemli habercilik başarısına imza attı.



ABD destekli PKK/PYD'nin, DEAŞ'lı teröristleri Rakka'dan güvenli bir şekilde nasıl tahliye edildiğini görüntülerle ortaya koydu.



Perde arkasında dönenler ortalığa saçıldı.



Washington'da daha geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başbakan Yıldırım'a "Bu ilişki (PYD) biraz daha sürecek" demişti



BİRAZ DAHA DEĞİL ÇOK UZUN SÜRECEK



Türkiye her şeyi biliyor...



Sahada dönen dolaplardan haberdar.



ABD'nin PKK/YPG/SDG ile uzun dönemli ilişki planından haberdar.



Yani bu laflara karnı tok.



3 bin 500 tır silah boşu boşuna gönderilmedi.



BBC'nin haberine ABD'li komutanlar hiç istiflerini bozmadan cevap verdiler.



'Evet haber doğru' dediler



Yapılan şu;



PKK/PYD'yi adım adım legalleştiriliyor...



BLACKWATER NEYSE PKK/PYD AYNI



Hatırlarsınız;



Irak'ta savaşın ardından BlackWater adlı güvenlik şirketi ipleri eline almıştı.



Irak'ta infazlar, tecavüzler, ölümler ve rüşvetle anılmıştı.



Irak'ta olanların aynısı şimdilerde Suriye'ye uyarlandı.



BlackWater ve yabancı savaşçıların yerini PKK/PYD/SDG aldı



Nasıl Irak'ta güvenlik BlackWater'a emanet edildiyse Suriye'de de PKK'ya verildi.



ABD PLANINI ADIM ADIM İŞLETTİ



Washington, PKK/PYD/SDG'yi bölgedeki birinci müttefiki olarak belirledi.



Bir sonraki aşama olarak da eğitme işine başladı:



YPG (PKK'nın Suriye'deki siyasi kolu)



YPJ (PKK'nın Suriye'deki kadın terörist yapılanması)



PYD Asayiş (Yerel polis gücü),



SDG (Suriye Demokratik Güçleri yine ABD destekli farklı etnik gruplar ile PKK birleşiminden oluşan çatı yapılanma. Yönetimi PKK'nın elinde)



Eğitimin ardından ağır silahlarla donatıldı.



'ABD Türkiye ile yapamadığı ortaklığı PKK/PYD ile yaptı' demek daha doğru olur...



İstediği, aradığı, özlediği 'Seculer' ortağına sonunda kavuştu



KANDİL SURİYE'YE TAŞINDI



Eğitilen Suriyeli Kürtlerin (tarım işçileri) "çatışma tecrübesi" olmadığı için Kandil devreye alındı.



Güvenilir istihbarat kaynakları, son dönemde Kandil'den Suriye'ye terörist taşıması yapıldığını belirledi.



Kuzey Irak'tan gelen deneyimli PKK kadroları Suriye'deki PYD, YPG ve SDG gibi yapıların başına geçirildi.



SURİYE KÖKENLİLERE SAHTE CV'LER ÜRETİLDİ!



ABD, Suriye kökenlileri diğerlerinden ayırıyor...



Onlara ayrı bir önem veriyor.



Komutanları Suriye kökenliler arasından seçiyor.



PKK/YPG organik bağını gizlemek ve karşı propaganda için yeni kimlikler, sahte geçmişler oluşturuldu...



ŞAHİN CİLO OLDU MAZLUM KOBANE



Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin bunlardan biri.



PKK yöneticilerinden..



Ayrıca TAK olarak bilinen PKK intihar bombacılarını yöneten kişi...



Adı Mazlum Kobane olarak değiştirildi.



Komik desek komik değil



Sevgili stratejik ortağımızın yaptığına bakın.



Bitmedi ama... Devamı var...



Mazlum Kobane adlı terörist daha sonra medyaya konuşturuldu.



Medya derken Al-Monitor'e.



Bakın bakın neler dedi neler:



"Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz..."



Al-Monitor demişken:



Türkiye karşıtı propaganda için kullanıldığını Orta Doğu'da bilmeyen yoktur...



Al-Monitor bu haberi ABD'li üst düzey askeri yetkili ile çekilmiş fotoğrafla servis etti



Yıllarca Türkiye'ye yolladığı canlı bombalarla sivilleri hedef alan/öldüren eli kanlı terörist Şahin Cilo hooop oldu barış elçisi!..



Hatta bu Şahin Cilo, Türkiye suikast yapmasın diye Suriye'deki PKK birliklerini ABD helikopteri ile denetliyor.



Hatırlatalım hemen:



O fotoğraf Türk ordusu tarafından darmadağın edilen PKK'nın Suriye'deki Karaçok kampında çekilmişti.



TERÖRİSTTİ BİR SABAH KALKTI ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLDU



Son günlerde Suriyeli Kürt kadınların efsanevi komutanı şeklinde yeni PR çalışmasına da start verildi.



Buna parlatma, öne çıkartma da denilebilir.



Gizemli kadın komutan...



Özgürlük savaşçısı



Bak sen şu işe!



İstihbarat birimleri bu kadın teröristin de şeceresini ortaya koydu:



Rojda Felat kod adlı Dilber İse, 1977 Suriye/Kamışlı doğumlu.



1995 yılında İran kırsalında PKK'ya katıldı. 2013'e kadar Maku-Dambat İran Bölge Grubu/Serhat Eyalet yapılanmasında PKK'nın terör faaliyetlerini sürdürdü.



Bu kadın terörist bugünlerde YPJ'nin reklam yüzü olarak uluslararası medya tarafından parlatılıyor.



Birileri benzer yöntemlerle Türkiye'yi DEAŞ'la aynı fotoğraf karesi içerisinde göstermeye çalışmıştı.



İşte BBC her şeyi ortaya döktü:



ABD'nin müttefikim dediği PKK, yine ABD'nin düşmanım dediği DEAŞ'la masaya oturuyor.



İnsan gerçekten artık hiçbir şeye hayret etmiyor!.." (BC - - ANKARA