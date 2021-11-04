Battlefield 2042'nin karışık oyun modu Portal ile ilgili bilgiler paylaşıldı

DICE, Portal duyurulduğu zaman oldukça ayrıntılı bir şekilde açıkladı, ancak yeni bir oynanış fragmanı bazı klasik haritaları gösteriyor ve yayınlanan bir blog gönderisinde, şimdiye kadar görülen sistemin en ayrıntılı özetini sunuyor.

Portal, alışılmadık derecede güçlü bir özel sunucu yapılandırıcısı olarak düşünülebilir. Kategorik olarak Halo'nun Forge modu gibi değil, çünkü harita oluşturamaz veya değiştiremezsiniz. Bunun yerine, Battlefield 2042'nin yeni askerlerini, silahlarını ve araçlarını özel kurallar ve değişkenlerle kullanarak çalma listesi tasarlanabilecek.

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Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 2042'yi kendi aralarında silahlarını, karakterlerini, haritaları iki takım arasında değiştirip 128 oyuncu ile 64vs64 olarak savaşa başlayabiliyorsunuz.

Portal ve standart Battlefield oyun formatlarının yanı sıra Battlefield 2042, mangaların veri sürücülerini çalmak ve maçtan canlı kaçmak için yarıştığı Hazard Zone, Hunt: Showdown'dan ilham alan bir mod içerecek.

Battlefield 2042, EA Play Pro üyeleri için 12 Kasım'da, diğer üyeler için ise 19 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.

BATTLEFIELD 2042 PORTAL OYNANIŞ FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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