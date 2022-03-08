Battalgazi'deki dünya kadınlar günü konserine yoğun ilgi

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Konseri yoğun ilgi görürken, programda Malatya Musiki Cemiyeti solistlerinin kadınlar için seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Battalgazi'de coşkuyla kutlandı.

Türkiye'de ilk kez 1921 yılında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Battalgazi'de düzenlenen ücretsiz konser programı ile coşkuyla kutlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Kadınları Günü Konseri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, programda Malatya Musiki Cemiyeti 7 bayan solistinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar, müzik dolu anlara sahne oldu. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ücretsiz konser programında solistler, en sevilen şarkılarını kadınlar için seslendirdi. Solistlerin şarkılarına eşlik eden kadınlar, programın düzenlenmesini sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti. Doyasıya eğlenerek gönüllerince bir gün geçiren kadınlara, konser sonrası çekiliş ile sürpriz hediyeler takdim edildi. Öte yandan programa, Başkan Güder'in davetlisi ve Vejetaryen Yemek Yarışması'nın jüriliğini yapmak için Malatya'ya gelen Dünyaca ünlü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal'da katıldı. Program sonrası katılımcılara Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı yöresel ürünler de ikram edildi.

Başkan Güder'den karanfilli kutlama

Yaklaşık 2 saat süren konser programına eşi Yıldız Güder ile birlikte katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, program öncesi tüm kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Katılımcılarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Güder, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale gönüştüren, insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

"Kadınlarımız, gelecek nesillerin mimarlarıdır"

Programın açılış konuşmasında kadının toplumsal vasıfların dışında, varoluşuyla yaşama değer kattığını vurgulayarak sözlerine başlayan Başkan Güder, "Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içerisindeyiz. Varlıklarıyla fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın bugün gurur günüdür. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadın deyince aklımıza ilk olarak anne geliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurarak bundan tam bin 500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur. Annelerin ve kadınların hakkı asla ödenmez. Sadece bugün değil her gününüz özel ve güzel olsun. Battalgazi'de göreve geldiğimiz günden bu yana aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu düşünceler ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutluyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA