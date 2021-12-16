Batı Trakya Türkleri'nin Savunucusu Dr. Sadık AHMET, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Panel ile Anıldı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından düzenlenen "Dr. Sadık AHMET" paneli, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen panele Vali Aziz YILDIRIM ve eşi Güllühan YILDIRIM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve eşi Selda ŞAHİN, Merhum Dr. Sadık AHMET'in eşi Işık AHMET, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent EKER, Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ ve Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, İl Jandarma Komutan V. Mustafa ÇETİNKAYA, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep ŞENTOP ŞAHİN, STK temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Batı Trakya Türklerinin haklarının savunulmasında liderlik yapan Dr. Sadık AHMET'in anlatıldığı programda ilk önce açış konuşmaları gerçekleştirildi. BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ gerçekleştirdiği açış konuşmasında "Lozan Barış Antlaşması'ndan günümüze kadar olan dönemde Batı Trakya Türkleri milletvekili olarak Yunan Parlamentosu'nda yer alma mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadelenin en önemli kahramanlarından biri Dr. Sadık AHMET'tir. Dr. Sadık AHMET önderliğinde Türk azınlık haklarını savunma mücadelesi başlamış ve bu mücadele, 1985-1995 yıllarını içeren on yıllık süreçte gerek Türk kamuoyunun gerekse dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştır. O, demokratik yollardan hak arayan kararlı ve dürüst bir liderdir. O, aynı zamanda herhangi birisi değil; Batı Trakya Türkleri'nin sesi ve cesaretidir. Batı Trakya denildiğinde ilk akla gelen isim, Batı Trakya Türklüğünün sembol ismidir. Dr. Sadık AHMET, 48 yıllık hayatının son 10 yılında Batı Trakya Türkleri'nin hakları için büyük bir mücadele vermiştir. Aynı zamanda Batı Trakya Türkleri'nin haklarının savunuculuğunu üstlenmiş olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı da olan Dr. Sadık AHMET'in verdiği mücadele hiçbir zaman unutulmayacak ve kendisi her zaman hatırlanacaktır. Bugün gerçekleştirilecek olan panel de bunun bir göstergesidir" dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise gerçekleştirdiği açış konuşmasında "Hepimizin bildiği üzere Batı Trakya Türklerinin haklarını savunan ve sonuna kadar mücadele eden ve Batı Trakya Türklerine sırf 'Türk' dediği için hapse atılan Dr. Sadık AHMET'in ölümünün 26'ncı yılı. Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan ve henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden Dr. Sadık AHMET'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu değerli panel vesilesiyle kendisini saygıyla anıyorum. Dr. Sadık AHMET, Batı Trakya'da, Yunanistan devletinden baskı ve zulüm gören binlerce Müslüman-Türk halkının liderliğini üstlenmiş değerli bir doktor ve siyasetçidir. Kendisinin de ifade ettiği gibi Dr. Sadık AHMET, 'Batı Trakya Türk'ünün de doğup büyüdüğü yerde insanca yaşama hakkına, ırkına, diline, dinine, gelenek ve göreneğine, eşit vatandaş gibi yaşamasına saygı duyulmasını' istiyordu ve bekliyordu. Fakat Batı Trakya Türklerine 'Türk' diye hitap ettiği için Yunanistan tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Evet, ne yazık ki sadece 'Türk' olduğu ve 'Türk' söyleminde bulunduğu için hapse atılmıştı. Dr. Sadık AHMET'in söylediği 'Türk olmak suçsa: Türk'üm ve öyle kalacağım! ' sözleri Gümülcine'den tüm Batı Trakya'da yaşayan Müslüman-Türklerin umudu ve ümidi olmuştur. Bu bağlamda 'Dr. Sadık AHMET' Panelinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ardından Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen SİNA'nın moderatörlüğünü yaptığı panel kısmına geçildi. Panelin konuk konuşmacılarından Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı ve Merhum Dr. Sadık AHMET'in eşi Işık AHMET, Dr. Sadık AHMET'in hayatını ve mücadelesini anlattı. Diğer konuşmacılar Rumeli Balkan Stratejik Araştırma Merkezi (RUBASAM) Genel Sekreteri Dr. Gökalp KÜÇÜK ve Trakya Üniversitesi İdari Personeli Murat DERİN ise Dr. Sadık AHMET'le ilgili bilgiler verdiler.

Panelin sonunda Panel Moderatörü Prof. Dr. Ayşen SİNA'ya, Işık AHMET'e, Dr. Gökalp KÜÇÜK ve Murat DERİN'e Vali Aziz YILDIRIM ve eşi Güllühan YILDIRIM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve eşi Selda ŞAHİN ve protokol üyeleri tarafından takdimde bulunuldu. Işık AHMET de Vali Aziz YILDIRIM ve Rektör ŞAHİN'e Dr. Sadık AHMET'e ait tesbihleri günün anısına hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet