Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha
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Kızılay, Ulus, Güncel

Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

01.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58
Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen talep üzerine EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sonra 60 TL'ye 200 binişlik öğrenci abonman kartı uygulamasının 1 Nisan'dan itibaren Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma araçlarında da geçerli olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları kullanım oranlarında yüzde 90 oranında azalma yaşanması üzerine servis saatlerinde yeni düzenleme yaptı.

Öğrenci abonman 1 Nisan'dan itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerli

Özel Toplu Taşıma Araçları Kooperatifleri (AHOK) VE Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen uygulama ile Başkentli öğrenciler için 1 Nisan tarihinden itibaren başladı.

Başkent'te toplu ulaşım araçlarında; kredi kartı, N-Kolay (MCHIP) bankamatik kartı, Mobil (NFC) ve manyetik tek binişlik ANKARAKART uygulamasının sisteme dahil edilmesinin ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖHO ve ÖTA'lar da ANKARAKART sistemine dahil oldu.

Öğrencilerden gelen talep üzerine UKOME kararıyla hayata geçirilen uygulamanın başladığına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Hazır okullar tatilken, siz evde ailenizle bolca vakit geçirin, #EvdeKal'ın. Sizin taleplerinizin hayata geçirildiği nice günleri birlikte yaşayacağız" denildi.

EGO'dan servis saatlerine yeni düzenleme

Mart ayında salgın hastalık riski nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranında yüzde 90 oranında azalma olması üzerine EGO Genel Müdürlüğü servis saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.

ANKARAY ve Metro'da 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere servis programı yeniden düzenlenirken, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarından biri olma özelliğini taşıyan Ankara Metrosu, (Kızılay-Sincan Törekent OSB ile Kızılay- Çayyolu) hatlarında sabah 06.00 ile 07.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. Akşam mesai çıkışlarının yoğun yaşandığı 16.00 ile 20.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı ise 8 dakika olarak korundu.

Cumartesi günü 06.00 ile 07.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakikadan 15 dakikaya, 20.00 ile 00.00 saatleri arasında uygulanan mevcut servis aralığı da 15 dakikadan 20 dakikaya yükseltildi. Pazar günü ise 06.00 ile 12.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakika yerine 20 dakika olurken, 20.00 ile 00.00 saatleri arası da 15 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı.

Keçiören-AKM Metro İşletmesinde;

-Hafta içi 06.00-07.00 saatlerinde servis aralığı: 13 dakika,

-Hafta içi 20.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika

-Hafta sonları 06.00 ile 07.00 saatleri ile 23.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika olarak belirlendi.

Dikimevi ve AŞTİ'den son seferler Kızılay'da saat 00.00 olacak şekilde düzenlenen ANKARAY İşletmesi tren sefer aralığı ise şu şekilde yeniden düzenlendi:

-Hafta içi: 06.00-07.00 arası: 20 dakika,

-Hafta içi: 16.00-20.30 arası: 15 dakika,

-Hafta sonu tüm gün: 20 dakika

EGO otobüsleri ve gece yolcu servis hatlarında da değişiklik

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile birlikte ortak güzergahta çalışmakta olan EGO otobüslerinin servis hizmetlerinde değişikliğe gidildi.

Vatandaşların EGO Genel Müdürlüğü'nün www.ego.gov.tr internet adresinden de ayrıntılı bilgi alabileceği yeni düzenlemeye göre servisleri kaldırılan EGO otobüs hatları şöyle:

145- Atatürk Sitesi- Ulus

154- Sokullu- Ulus

155- Atatürk Sitesi- Sokullu Caddesi- Ulus

185- Oran Sitesi- Ulus

203- İncirli- Ulus- Bakanlık

252- Atapark- Kuşcağız- Ulus- Bakanlık

263- Etlik Aşağı Eğlence- Bakanlık

317- Bağcılar-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- İç Aydınlık

413- Altınpark- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Çankaya

427- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı

440- Pursaklar- Merkez Mah.- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

511- Sincan- Ümitköy Metro İstasyonu

521- Fatih (GOP)- Ümitköy Metro İstasyonu

530-2- Etimesgut- Hikmet Özer Caddesi- Ümitköy Metro İstasyonu

532- Elvankent-Ümitköy Metro İstasyonu

541- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu

541-1- Fatih(GOP)- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu

Saat 00.00-05.00 çalışan gece yolcu servisi hatları

EGO otobüslerinin aşağıda bulunan bazı gece yolcu servis hatlarında hizmete geçici süreliğine ara verildi.

107-6- Gölbaşı-TOKİ-AŞTİ- Akköprü-Ulus

151-6 - Gölbaşı- Karagedik Mah.(Dikilitaş-Tepeyurt)

155-6- Atatürk Sitesi- Sokullu Cad.-Ulus

183-6- İlker- Sinan Caddesi- Ulus

185-6- Oran Sitesi- Ulus

201-6- Batıkent- Demetevler- Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

253-6- Kuşcağız- İncirli- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlıklar

261-6- Kasalar- Bakanlık

266-6- Bağlum- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık

279-6- Yükseltepe- Ayvalı- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık

284-6- Esertepe- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık

288-6- Refik Saydam Caddesi- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

304-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Kırkkonaklar

318-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bağcılar

321-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Karapürcek- Beşikkaya-Baş

334-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Mamak- Boğaziçi- Akşemsettin

341-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Ege Mahallesi- Misket Mahallesi

347-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Bahçeler Üstü TOKİ-Altıağaç

355-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Zerdalitepe- Yeşilbayır-Mamak

380-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Akdere- Peyami Safa- Mutlu

392-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Doğantepe 2. Cad. 4. Cad- 8. Cad

403-6- Gülpınar- Güneşevler- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Atakule- Birlik Mahallesi

415-6- Aktepe- Yeşiltepe- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

427-6- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı

439-6- Pursaklar- Ayyıldız Mahallesi- Ulus- Bakanlık

454-6- Örnek- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Öveçler- Lizbon Caddesi

481-6- Uyanış- Aslaft-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Balgat- Ceyhun A. K. Cad.

482-6- Uyanış- Hacıkadın- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

486-6- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Dumlupınar- Saray- Ulus- Sıhhiye

504-6- Yenikent- Ortapınar TOKİ- İlksan TOKİ- Sıhhiye

516-6- Sincan- Sıhhiye

523-6- Sincan- Polatlı 2. Cad.- Sıhhiye

525-6- Fatih- Pilevne Mahallesi- Sıhhiye

540-6- Eryaman- Sıhhiye

565-6- Sincan- Ahi Mesud Bulvarı- Hikmet Özer Caddesi- Sıhhiye

602-6- Sıhhiye-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Beytepe- Çayyolu- Yaşamkent - ANKARA

Kaynak: İHA

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