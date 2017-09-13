Başkentte Eski Polisler Hakkındaki Fetö/pdy Davası

Ankara'da, 23 eski polis memurunun "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Bazı sanıklarla da tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans aracılığı ile katıldı.



Tutuklu itirafçı sanık M.A. Tokat'ta görevliyken "cemaat" olduğunu bildiği yapıya tamamen manevi duygularla girdiğini ve sadece dini sohbetlere katıldığını savundu.



Dini hassasiyetlerinin kullanıldığını öne süren M.A. birlikte görev yaptığı arkadaşlarının teşvikiyle 15-20 günlük aralıklarla belirli evlerde sohbete gittiğini anlattı.



Örgütün şifreli haberleşme programını kullandığını itiraf eden M.A, şöyle konuştu:



"Ben başından beri dini duygularla sohbetlere katıldım. Bu süre zarfında İsmail Ö. isimli şahıs sohbetlere gelmeye başladı. O sivil şahıs birkaç sefer geldi. Kuran-ı Kerim okuyarak sohbetler ve toplantılar yaptık. Bir süre sonra bu kişinin yerine Tokat İmam Hatip Lisesinde görevli öğretmen olan Murat B. toplantılara geldi. Telefonuma ByLock'u bu şahıs kurdu. 'Dini notlar, dualar göndeririz' diyerek programı telefonuma yükledi. Programdan bir süre sonra dini içerikli mesajlar gelmeye başladı. Daha sonra programı sildim. Bu şahısla 2015 yılının ocak ayına kadar görüşmemiz devam etti. Daha sonra sohbetlerde güncel siyasi konular konuşulmaya başlanınca bu ortamdan uzaklaşmaya başladım."



Daha sonraki süreçte sohbetlerde Bank Asya ile ilgili konuşmalar geçtiğini dile getiren M.A. "Toplantılara imamlık eden kişi, 'Bank Asya'da hesap açın, bu bizim için çok önemli' diye tavsiyelerde bulundu." dedi.



Örgüt içerisinde herhangi bir yöneticilik yapmadığını öne süren M.A. etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahliyesini talep etti.



Sanık Metin Şener de "ByLock" kullanmadığını, Bank Asya'daki hesabını eskiden açtığını ve herhangi bir para artışı olmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.



ByLock kullanıcı adı "sabbah3434"



Sanık Muhammed Aktaş "ByLock" kullanmadığını ve yazışmaları olduğu iddia edilen kişileri de tanımadığını ileri sürdü.



Mahkeme Başkanının "ByLock" kaydında kullanıcı adı "sabbah3434" olan telefon numarasının kendisine ait olup olmadığını ve bunun Hasan Sabbah ile bir bağlantısı bulunup bulunmadığını sorması üzerine Aktaş, "Efendim ByLock kullanmadım." dedi.



Sanık Muhammed Sarıaslan da uzun yıllar terörle mücadele birimlerinde görev yaptığını, böyle bir örgütle irtibatı olmadığını öne sürdü.



Darbe girişiminin ertesi günü Akıncı davalarının sivil sanıklarını, kendisinin emniyete götürdüğünü ileri süren Sarıaslan, "Ben örgüt üyesi olsam neden böyle davranayım?" ifadesini kullandı.



Sanık Murat Gündüz de silahlı terör örgütü üyeliğini reddederek memuriyet hayatı boyunca amirlerinin dışında kimseden emir ve talimat almadığını belirtti.



"ByLock" üzerinden görüştüğü iddia edilen şahısların arkadaşları olduğunu savunan Gündüz, "Yüz yüze görüşebileceğim arkadaşlarla neden şifreli haberleşme programından görüşeyim? Bir yanlışlık olmalı." diye konuştu.



Örgüt sohbetlerinde görüldüğü yönündeki tanık ifadelerine karşın, bir cemaatin ya da tarikatın dini sohbetine katılmadığını ve yardımda bulunmadığını ifade eden Gündüz, tahliyesini talep etti.



Sanık Murat Olur da örgüt üyesi olduğu iddialarını reddederek "ByLock" kullanmadığını savundu.



Uzun yıllardır memur olduğunu, 15 Temmuz gecesi de vazifesi gereği olaylara müdahale ettiğini ifade eden Olur, "Kara Havacılık'tan o gece kalkan hava araçlarını dışarıdan gözleyerek amirlerime bildirdim. Eğer ben örgüt üyesi olsaydım evden çıkmaz ve örgütün amaçları doğrultusunda harekete geçerdim." dedi.



Sanık Mustafa Çelik de "ByLock" kullanmadığını, örgütle herhangi bir irtibatı olmadığını savundu.



Çelik, "Bir yanlışlık olmalı. Ben Aleviyim, bunlarla ortak hiçbir yönümüz olamaz. Hayat tarzım bunlara benzemez. ByLock analizinde IP çakışması olabilir, bu rapor gerçek durumu yansıtmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.