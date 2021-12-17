BAŞKAN ZORLUOĞLU VAKFIKEBİR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

TRABZON (Habermetre) - Talep ve sorunları yerinde dinlemeye özen gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir ilçesine giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ı ziyaret eden Başkan Zorluoğlu'na, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

TÜM İLÇELERİMİZDE ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Başkan Zorluoğlu, daha sonra Vakfıkebir Belediyesine ziyarette bulunarak Belediye Başkanı Muhammet Balta ile görüştü. Başkan Zorluoğlu burada yaptığı açıklamada, "Özellikle seçim kampanyası döneminde ve seçimin hemen ardından, sadece Ortahisar'a değil 18 ilçemizin tamamına adaletli ve hakkaniyetli hizmet götürmek istediğimizi her zaman dile getirdik. Gerçekten de seçim kampanyası döneminde gittiğimiz ilçelerde vatandaşlarımız bize şunu söylediler; Kırsala yol, su, beton, asfalt vb. çalışmalarınız oldu ama ilçe merkezlerinde Büyükşehir'in hiçbir izi yok. Bu şikayetlerle çok karşılaştık. Bunun üzerine 2019 Nisan'ında göreve başladığımızda bu haklı şikayetleri minimize edebilmek adına ilçelerin birçoğuyla ilgili proje çalışmaları başlattık. Hakikaten Of, Düzköy, Akçaabat, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Yomra, Araklı, Arsin ve diğer tüm ilçelere dokunacak, ilçe merkezlerinde Büyükşehir'imizi görünür kılacak işlere başladık" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Vakfıkebir'in çok önemli bir ilçe olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Burası şehrimizin çok önemli tarihi bir merkezi. Vakfıkebir ismiyle de işleviyle de hakikaten çok önemli bir merkez. ve halen civar ilçelere de merkezlik yapan önemli bir yer. Bu bakımdan Vakfıkebir'in tabi Büyükşehir kaynaklarından büyüklüğüyle ve konumuyla mütenasip bir pay alması da hakkıdır. Bu manada sizlerle de çok güzel bir diyalog içerisindeyiz. Belediye başkanımız bizi hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Elbette talepler olacak, elbette beraber oturacağız. Bazen birbirimizin söylediğinin aksini de söyleyebiliriz. Bunlarda bir mahsur yok ama hiç bir zaman kırıcı olmadan, hep yapıcı bir şekilde devam ettik. Burada elbette kırsal alandaki içme suyu, beton ve asfalt çalışmalarına şimdiye kadar dokunmaya çalıştık. Eksiklerimiz var onları da 2022 ve 2023 programlarımızda inşallah tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

BALTA: HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUNUZ

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizinle birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Hem yollarımızla hem su ile ilgili güzel çalışmalar yaptık. 8 mahallemizin grup yolunda asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdik. Yine sanat yapısı çalışmaları oldu. Halkımızın bizlerden beklediği önemli hizmetlerden birisi olan yeni pazaryeri ile ilgili somut adımlar attık. Kentsel Tasarım Projesi'ni Meclisten geçirdik. Nasipse 2022 yılının ilk aylarında ihalesini gerçekleştireceğiz. Gasilhanemiz tamamlandı. Önemli bir ihtiyacımız giderildi. Tonya yolu güzergahında bulunan Hacı Ziya Habiboğlu Caddemizle ilgili bir düzenleme projemiz var. İnşallah sizlerin desteği ile bu hizmeti de ilçemize kazandıracağız. Her zaman yanımızda oldunuz, yanımızda olmaya devam ediyorsunuz. Nazik ziyaretiniz ve hizmetlerinizden dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Vakfıkebir esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntıları birinci ağızdan dinleyen Başkan Zorluoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili daire başkanlarına talimat verdi. Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise, "Göreve başladığınız günden itibaren ilçemize kaçıncı ziyaretiniz bilmiyoruz. Görüyoruz ki Büyükşehir Belediyesi artık ilçe merkezlerinde de çalışmalar yapmaya başladı. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 17. 12. 2021

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