Başkan Yılmaz: "Elimizden Gelen Ne Varsa Yapmaya Hazırız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Terme ilçesinde çıkan yangında anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiği Semiz ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Üç gün önce Terme ilçesi Özyurt Mahallesi'nde elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangın faciasında bir gözü görmeyen Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan kızları Emine Semiz (58) ve Havva Gülen (60), hayatını kaybetmişti.

Acılı aileye taziye ziyareti

Bugün Terme ilçesine giderek kurulan taziye çadırında acılı aileyi ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, annesi ve iki ablasını kaybeden Yaşar ve Hayrettin Semiz kardeşlere sarılarak acılarına ortak oldu, başsağlığı diledi. Ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirten Yılmaz, yangında büyük hasar gören evi de ziyaret etti. Başkan Yılmaz, "Yangın ve sel gibi afetler gerçekten çok üzücü, geride derin hasarlar bırakan acı hadiselerdir. Biz de elimizden gelen ne varsa ailenin yanındayız. Büyük bir acı. Rabbim bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Allah sabır versin" dedi.

Hizmet seferberliği

Başkan Yılmaz, Terme incelemeleri sırasında geçtiğimiz günlerde beton yol çalışmaları bitirilerek trafiğe açılan Hüseyinmescit ve Çamlıca Mahallelerini de ziyaret etti. Yaklaşık 10 km'lik Hüseyinmescit yolunun beton yolla kaplandığını belirten Yılmaz, "İl Özel İdareleri kapanıp görevi devraldığımızda yatırımlarımızın başına yol ve suyu koyduk ve seferberlik ilan ettik demiştik. Ne dediysek hepsini bir bir gerçekleştiridik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Terme Hüseyinmescit grup yolundaki beton yol çalışmalarımız da kısa sürede bitti. Vatandaşlarımızı beton yol konforuna kavuşturduk. Hayırlı olsun"diye konuştu.

Çamlıca Mahallesi'nde de yapılan çalışmalara teşekkür pankartı asan muhtar Mehmet Özmen ile bir süre sohbet eden Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı. - SAMSUN