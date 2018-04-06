Başkan Türkyılmaz Meydan Okudu: "Bu Kumaş Leke Tutmaz"

Göreve geldiği günden bu yana bir karış toprağı imara açmadığının bir kez daha altını çizen Başkan Hayri Türkyılmaz, yanlış beyanlarla algı operasyonu yapıldığını söyledi. Mudanya'yı talana açan soruşturma konusu imar planı değişikliklerinin 2008'li yılları kapsadığını belirten Türkyılmaz, "Bu kumaş leke tutmaz. Baltayı yanlış taşa vurdular, hepsi yargı önünde hesap verecekler" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, zeytin alanlarını yasalara aykırı bir şekilde imara açtığı yönünde geçtiğimiz günlerde yayımlanan haber ve iddialarla ilgili "Zeytinlikler ve İmar" konulu bir basın toplantısı düzenledi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde halka açık olarak düzenlenen basın toplantısı yoğun ilgi görürken, Başkan Hayri Türkyılmaz kendisine yöneltilen iddialarla ilgili belgelerle konuştu. Göreve geldiği günden bu yana bir karış toprağı imara açmadığının altını çizen Başkan Hayri Türkyılmaz, yanlış beyanlarla algı operasyonu yapıldığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği dosyada 612 zeytinliğin vasıf değişikliği yapılarak arsaya çevirmek ve mahkeme kararını hiçe sayarak konut izni vermekle suçlananın kendisi değil, geçmiş dönem belediye başkanları olduğunu hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya'yı talana açan imar planı değişikliklerinin 2008'li yılları kapsadığını belirtti. Mudanya Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana yasalara aykırı bir şekilde yapılan hiçbir uygulamanın olmadığını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'nın hakkını yiyenlerden hesap sorduk. O hainler bir daha Mudanya'da asla barınamayacaklar. Son günlerde değişik bir algı operasyonuna girdiler. Seçimlerin yaklaştığı bu süreçte gerek benim adaylığımın engellenmesi, gerekse o kaybettikleri çıkarları tekrar almak için yola çıktılar ve işbirlikçileri, tetikçileriyle çalışıyorlar. Bu haberleri yapanların kalemleri satılık. Bunların hepsi yargı önünde hesap verecekler. Konuşan da yazan da cezasını çekecek. Baltayı yanlış taşa vurdunuz. O baltanız paramparça olacak bu taş o kadar sağlam. Bu taş Cumhuriyet taşı bu taşı, Mudanya taşı. Bu taş namusluluk ve dürüstlük taşı. Siz bu taşı parçalayamazsınız. Ne ben, ne arkadaşlarım ne de Mudanyalı hemşerilerim buna asla izin vermeyecek. Bu açıklamayı yapan o şahıs 2 kat imar olan yerine 4 kat imar istedi, vermedik. Bunu yapan 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı'na kaçak inşaat yapan biri. Yıkım kararı aldığımız yere kaçak inşaat yapan bu şahıs, izin vermediğimiz için işbirlikçisi yandaş medya ile birlikte karşımıza çıkıp böylesine bir algı yaratmaya çalışıyor. Başaramazsınız. Başaramayacaksınız. Bu kumaş leke tutmaz, tutmayacak. Tertemiz bir Mudanya'yı yaratmak için yola çıkmış bir insanı yıkamayacaksınız" dedi.

"BİR KARIŞ BETON DÖKÜLMEDİ"

İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesi sonucunda asılsız iddia ve haberlerde yer alan zeytin arazileriyle ilgili şu anki belediye yönetiminin bir ilgisi olmadığını vurgulayan Türkyılmaz, "O dosyalar içerisinde yalnızda 3 tane bizim dönemimizle ilgili madde var. Tarım görüşleri alınmış olmasına rağmen burada yüzde 10 üzerinden bir soruşturma izni verildi. Basında yer alan hiçbir yerle ilgili şu anki belediyenin yaptıklarıyla ilgisi yok. Birisi Bademli Mürsel Mahallesi'nde daha önceki süreçte bir vatandaş uğradığı mağduriyet sonucu yargıya gitmiş, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve yapılan imar planı değişikliği sonucunda mağdur olduğuna karar verilmiş. Teknik heyetimiz inceledikten sonra meclis kararı aldık. Yargı kararını uyguladık. Bir diğer konu Ülkü mahallesi imar planları. Planları yapıldı, tüm görüşler ve onaylar alındı. Teknik olarak da uygun bir plan hazırlandı. 5 bin Ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir karış yer ilave etmeden daha önce yazılmış imar planı kabul edildikten sonra Büyükşehir'e sunuldu. Büyükşehir de bizim buradan 3 katlı çıkardığımız imarı 5 kat olarak değiştirdi ve bu şekilde onayladılar. Yine aynı şekilde Aydınpınar'da imar planları daha önce hazırlanmış, aynı şekilde teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yeni bir imar alanı açmadan planlar yapılmıştır. Bu üç plan değişikliğiyle alakalı söz konusu yere bir karış beton dökülmemiş. Altyapı hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması için değişiklik yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

ZEYTİN ARAZİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA UNSURU BULUNAMADI

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ise söz konusu dosya ile ilgili bir sunum yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müfettişlerin belediyenin tüm imar planları ve ruhsatları ile alınan kararların incelediğini belirten Karademir, "Medyada yer aldığı şekilde imar uygulamasıyla zeytinliklerin imara açılması söz konusu değil, komik bir iddiadır. Mudanya'nın bütün imar planlarında problem var. Bunun için teknik bir insana gerek yok. Mudanya'da parsel kalmadı. Bundan sonra soruşturma umarım sonuna kadar gider. Bu zeytin alanlarını imara açan, planları onaylayan ve bizleri bu planları uygulamak zorunda bırakanların hepsiyle ilgili umarım sonuna kadar gider. Biz de rahatlarız. Bir daha belediye meclisleri de el kaldırdıkları dosyalara baksınlar. Encümen zaten onaylı imar planı üzerine karar alır, imar planı olmadan zeytinliği imara açamaz, böyle bir yetki yoktur. Bu yetki tamamen belediye meclisindedir. İmar uygulamaları yapılmadan ruhsat verilmez. 612 taşınmazla ilgili de encümen kararlarını tek tek incelediler. Encümen kararlarıyla ilgili herhangi bir soruşturma unsuru bulunmadı. İlçe belediyesi olarak üst ölçekli bütün planlarımızın yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bizim Büyükşehir'in hazırladığı ve bize gönderdiği imar planlarının dışında herhangi bir tasarrufumuz olamaz. Bu soruşturma dosyasında atıf hep 2007-2008 yılınadır" dedi.

HUKUKSUZLUĞA BÜYÜKŞEHİR İMZA ATTI

Başkan Yardımcısı Karademir, soruşturma izni verilen Güzelyalı İmar Planı'nın da 2013 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylandığına dikkati çekerek, "Güzelyalı planları iptal edildi. Bu planlarda sorun olduğu için Başkanımız bu planları onaylayamam dedi. Bu planları Büyükşehir Belediye Meclisi onayladı. Bu hukuksuzluk bu planlarda duruyor. Bütün verilen ruhsatların dayanağı olan imar planlarını onaylayan Büyükşehir Belediyesi'dir. 2008'li yıllardan söz ediliyor. Hukuksuzluğa imza attılar. Çağrışan Mahallesi'ndeki ruhsatlarımız da incelendi. Yine Büyükşehir Beledice Meclisi'nce 2013 yılındaki kararıyla verilen onaylardır. Bunların hepsi soruşturma dosyasında var. Çağrışan'daki verilen ruhsatların dayanağı da yine bu imar planlarıdır. Herkes işine geldiği kısmını paylaşıyor. Halitpaşa Mahallesi'nde son dönem ciddi bir yapılaşma var. Buradaki ruhsatlara ilişkin ve Ömerbey Mahallesi'ndeki parsellerdeki zeytinlik vasıflı taşınmazlar diye başlıyor. 2008 yılında onaylanan planları gündeme getiriyorlar" diye konuştu.