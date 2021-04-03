Başkan Soyer'den Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi için Menderes'e güvence

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 günlük Küçük Menderes Havzası turunu Menderes ilçesiyle sonlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 günlük Küçük Menderes Havzası turunu Menderes ilçesiyle sonlandırdı. Menderes'te mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak onların taleplerini dinleyen Başkan Soyer, Büyükşehir tarafından ilçede kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisine yönelik güvence verdi. Soyer, "Tesisin zerre kadar zararı olmayacağı gibi 350 kişi istihdam edilecek. Hem sağlayacağı istihdamla, hem bölgede üreteceğimiz enerjiyle, yapacağımız seralarla size artı değer oluşturacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çarşamba günü Torbalı'dan başlayan, Tire'yle devam eden 3 günlük Küçük Menderes Havzası turunu, Menderes ilçesi ile sonlandırdı. Büyükşehir ve İZSU'nun son 2 yılda toplam 98 milyon lira yatırım yaptığı Menderes'te muhtarlarla bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, talepleri dinledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratlarının da katıldığı toplantıda Menderes'teki muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, ilçede Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. İlçede katı atıkları geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üretmek için kurulacak Entegre Katı Atık Yönetim Tesisine yönelik açıklama yapan Soyer, kurulacak tesiste elektrik üretilmesi bir yana çöpün hammadde olarak kullanıldığını, bunun da o bölgeleri tertemiz yaptığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çünkü fabrika ne kadar çöp varsa almak istiyor. Elektrik üretiminin hammaddesi çöp. O nedenle de o ilçeler, o mahalleler diğerlerine göre çok daha temiz. Çünkü fabrikalar çöpü toplayarak elektrik üretmek istiyor. Burada yapmayı planladığımız tesis buraya zerre kadar zarar vermeyeceği gibi istihdam sağlayacak. Burada 350 kişi istihdam edilecek. Hem sağlayacağı istihdamla, hem bölgede üreteceğimiz enerjiyle, yapacağımız seralarla size artı değer oluşturacağız. Katma değer sağlayacağız" diye konuştu.

"Çöpten elektrik üretiyoruz"

Soyer şöyle devam etti: "Biz Harmandalı'da elektrik üretimine başladık. Çöpten elektrik elde ediyoruz ve bu memlekete bir gelir getirmeye başladık. Bütün dünya bunu yapıyordu, biz bugüne kadar yapmıyorduk. Şimdi çöpten elektrik üretiyoruz. Buna benzer Bergama ve Ödemiş'te de tesis yaptık. Bir tereddüdü olan arkadaşlarımdan rica ediyorum. Gitsinler baksınlar. Tamamen kapalı, koku bırakmayan, kirlilik bırakmayan iki tane fabrika gibi tesis çıktı ortaya."

"Size zarar verecek bir şey yapar mıyız?"

Başkan Soyer, kurulması planlanan tesise yönelik kimi eleştirilerin olduğunu da anımsatarak, "O popülist söylemlere hiç birinizin inanmamasını rica ediyorum. Biz size zarar verecek bir şey yapar mıyız? Zerre kadar toz kondurur muyuz mahallenize, köyünüze? Kimin niyeti varsa ona engel olmak için elimizden geleni yaparız. Eğer bilsem ki size zerre kadar zararı olacak en başta ben karşı çıkarım ama bunlar popülist söylemler. Bunlar sığ siyaset söylemleri. Rica ediyorum bunlara itibar etmeyin. Zerre kadar toz konduracak yanlış bir şey yaptırmayız. Asla izin vermeyiz. Buna inanmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

"Menderes'in tüm köylerini dinleyeceğiz"

Muhtarların tüm taleplerini kendilerine iletmelerini isteyen Başkan Tunç Soyer, "Bugün söylenecek her şey doğrudan muhatabına ulaşacak. O anlamda rahat olun. Ne derdiniz varsa, ne ihtiyacınız varsa söyleyin. Duyması gerekenler duyulacak, yapması gerekenler yapılacak. Menderes'in tüm köylerini dinleyeceğiz. Her birinizin söyleyeceklerini ilgili arkadaşlar dinleyecek. Taleplerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Muhtarlar da hem taleplerini anlattı hem de yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Toplantıya Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Suphi Şahin, Eser Atak, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, daire başkanları ve bürokratlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının ardından Menderes Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin açılışını yaptıktan sonra İZSU'nun devam eden çalışmalarını inceledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı