Başkan Soyer: "Brüksel'de İzmir ofisi açmak istiyoruz"

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Tunç Soyer, "Dünyada İzmir ofisleri açıyoruz. Almanya ile başladık, Belçika ve Brüksel ile devam etmek istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Diplomat M. Gino Brunswijck, Valon Bölgesi Ticaret Ataşesi Catherine Bauwens, Flaman Bölgesi Ticaret Ataşesi Sara Deckmyn, Brüksel Bölgesi Ticaret Ataşesi M. Stefano Missir di Lusignano, İzmir Belçika Fahri Konsolosu M. Nezih Öztüre ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce'nin yer aldığı nezaket ziyareti Kültürpark'taki İzmir Sanat Çalışma Ofisi'nde yapıldı.

Brüksel ve İzmir arasında ekonomik iş birliği

Ziyarette Başkan Soyer, "İzmir Türkiye'nin nüfus olarak üçüncü büyük şehri; ama doğuyla batı arasında köprü olma konusunda öncü konumunda. Bir liman kenti olması nedeniyle farklı kültürler burada yüzyıllarca birlikte yaşadı. İzmir'in tarihinden gelen ticaretteki öncü rolünü sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde İzmir ofisleri açmak istediklerini belirten Başkan Soyer, "Almanya'nın Başkenti Berlin, Bremen, Bielefeld, Frankfurt ve Hamm kentlerinde oluşturulan Almanya İzmir Tanıtım Ofislerinin açılışını yaptık. Belçika ve Brüksel'de de ofis açmak istiyoruz. Sadece İzmir'i tanıtmak için değil, bizim de dünyadan öğrenmemiz için bu ofisler çok elzem" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Paul Huynen de, Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini aktardı. Brüksel Bölgesi Ticaret Ataşesi M. Stefano Missir di Lusignano ise "Brüksel Ofisi açma niyetinizi yetkililere ileteceğim. İzmir'in bu ofisi platform olarak kullanması çok faydalı olacaktır" dedi.

Ziyarette, Belçika'daki liman kentleriyle İzmir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Avrupa Birliğinin idari başkenti olan Brüksel'de İzmir'in rolünün güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği konuları öne çıktı. - İZMİR