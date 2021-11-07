Başkan Seçer: "Dil, Din, Mezhep, Meşrep Ayrımı Yapmaksızın Hizmet Eden Bir Belediye Başkanıyım"

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Gençlik Eğitim Kültür Vakfı (MEGEV) ve Mersin Aydın Düşünce Merkezi'nin (MADÜM) yönetim kurulu ve kurucu üyeleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Seçer, Mersin'de yaşayan herkesi kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini belirterek, "Daha huzur dolu, daha mutluluk dolu, insanların güldüğü, refahın yüksek olduğu, pırıl pırıl caddelerinin olduğu, hepimizin arzu ettiği hayalimizdeki bir kenti yaratma arzusu içerisinde yaşıyoruz" dedi.

"Gözümüz enginlerde değil yükseklerde"

Başkan Seçer, çok renkli bir coğrafyada yaşadıklarını vurgulayarak, "Dili, dini, rengi, meşrebi, mezhebi ayrımı yapılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımayı esas kabul eden bir yönetim anlayışı ile hizmet etmeye gayret eden bir Belediye Başkanıyım. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Mersin'in sosyolojisi, ekonomisi, coğrafyası ve stratejisi ile çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Seçer, sosyokültürel, sosyoekonomik, siyasal dağılım gibi açılardan da Türkiye'nin özeti olan bir kentte yaşadıklarını sözlerine ekledi. Seçer, "Böyle bir kentte yaşamanın elbette yükünü taşıyoruz ama keyfini de sürüyoruz. Çünkü burada enerji çok yüksek. Güzel bir kentte yaşıyoruz, buna da layık olacağız. 2, 5 yıldır görevdeyim. Geçen süre içerisinde Mersin'de iyi şeylerin olduğunu söyleyebilirim. Ama eksik kalan şeylerin de olduğunu söyleyebilirim. Tabi eksik kalan şeylerin gerekçesi bu deyip de, mazeretten ziyade bundan sonra gözümüz enginlerde değil yükseklerde. Yani bu kent bunu hak ediyor" dedi.

"Kent merkezi yeni bir şekle girecek"

Sokakların yenilenmesi, tarihi değeri olan binaların restorasyonu gibi konularda örnekler veren Başkan Seçer, Kasaplar Çarşısı'nı kamulaştırdıklarını ifade ederek, "Bu bölgeyi yeniden hakikaten yaşanabilir bir hale getirmek için bir çaba içerisindeyiz" dedi.

3 Ocak'ta Metro projesinin temelinin atılacağını hatırlatan Seçer, "Metro istasyonlarından bir tanesi Özgür Çocuk Parkı'nda. Oralar çok canlanacak. Yani birkaç sene sonra bu bölgeler tanınmayacak hale gelecek" ifadelerine yer verdi. Seçer, çok kısa bir süre sonra Çamlıbel'i de düzenleyeceklerini, bölgenin canlanacağını söyleyerek, otopark konusuna da değindi. Seçer, "Metronun önemli bir özelliği olacak, 11 istasyonun 7'sinde, her birinde 200 araçlık, 1400 araçlık otopark var toplamda. Kısa bir zaman içerisinde burası çok farklı bir hüviyete bürünecek" diye konuştu.

"Aşkımız da şevkimiz de isteğimiz de var"

Muhalefet partisine mensup bir Belediye Başkanı olmanın zorluğunu ciddi bir şekilde yaşadığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Atatürk Parkı'na kim bakıyor? Büyükşehir. Çok kötüydü değil mi? Tertemiz oldu. Ön tahsisi zar zor imzalattık, gittik Bakan'a. Süresi bitti. Şimdi o parkla ilgili bir proje yaptırdım. Beton zeminler hep kalksın dedim, çim olsun. İsmet İnönü Caddesi'nden baktığımız zaman deniz görünsün. Yani beton, gereksiz binalar var geriden kalma. İhale yapamıyorum çünkü tahsis süresi bitti. Bana kesin tahsis vermiyor Bakanlık. Kültürpark var, Hilton'dan Mezitli Köprüsü'ne kadar. Kipa Kavşağı'na kadar olan bölüm Yenişehir sınırları içerisinde, ondan sonra Mezitli. Daha önce Bakanlık devrini vermiş oranın Büyükşehir'e. Bu tarafını vermemiş. Şimdi Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton arasında yapılmamış bir bölüm var. Geçen dönem diğer taraf yenilenmiş, eksik gedik de olsa. Şimdi ihaleye çıkacağız, oranın da tahsisinde sorun yaratıyor, tahsisini vermiyorlar. Ne oluyor? Projeler gecikiyor. Ben eğer ki merkezi hükümetle uyumlu çalışabilirsem, eğer iş yapma arzum varsa, hizmet etme şevkim varsa kimse beni tutamaz. Aşkımız da var şevkimiz de var isteğimiz de var ama buralarda sıkıntı yaşarsak işte zorlanıyoruz. "

"Bizimle sürekli temas halinde olabilirsiniz"

Kültür-sanattan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) oluşumundan bahsetti. Çalışmalar konusunda MEDEKA ile üyeler arasında temas kurulmasını sağlayacağından söz ederek, vakıf ile iş birliğine hazır olduklarını belirten Seçer, her türlü desteği de sağlayacaklarını kaydetti. Seçer, "Bizim buradaki temel kıstasımız, yapılan işin Mersin halkına faydası var mı, yok mu? Yani bu kadar maddi, manevi emek ortaya konacak, bundan kim yararlanacak? Mersin yararlanıyorsa bizim için sorun yok. Bizimle sürekli temas halinde olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz eğitim desteği, tamamen fırsat eşitliği odaklı"

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında verdikleri desteklerden de söz eden Seçer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile Mersin merkez ve ilçelerde öğrencilere hizmet verdiklerini anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak iki kreş hayata geçirdiklerini de anlatan Seçer, "Şu anda Halkkent'e bir merkez yapıyoruz, bitmek üzere. Çok güzel, içinde kreş, kadın atölyesi, taziye evi, dershane var. Yalınayak'ta yapıyoruz bir tane. Temelini attık. Biri bitmek üzere, biri devam ediyor. Birçok noktada yurt ve kreş yapımını süratlendireceğiz. Bizim yaptığımız kreşler, yurtlar, verdiğimiz eğitim desteği, tamamen fırsat eşitliği odaklı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ' Nokta. Çocukları eğitmek zorundayız" dedi.

Yılmaz: "Amacımız bayrak olacak nesil yetiştirmek"

MEGEV ve MADÜM Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz, "Okuyan, düşünen, sorgulayan, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine saygılı insanlarla dayanışma yapmalıyız ve amacımız bayrak olacak nesil yetiştirmek" dedi. Yılmaz, Başkan Seçer ile ilgili olarak, "Güzel konuşuyor, sabırlı davranıyor. Bir zaman Süleyman Demirel'in bir sözü vardı; 'Devlet büyükleri tepede kavga etmezler'. Kavga etmiyor. Her tarafta da sevgiyi işliyor. O bakımdan da şahsen benim de gönlüme girmiştir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, vakıf üyelerinden gelen soruları da yanıtladı. Konuşmaların ardından MEGEV ve MADÜM Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz tarafından Başkan Seçer'e plaket takdim edildi. Seçer, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Yayın Tarihi: 7. 11. 2021 09: 52: 36

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