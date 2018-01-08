Başkan Şahin Eyup Sultan Mahallesini Dinledi

ŞAHİN: YEŞİL DENİNCE YÜREĞİM OYNUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin 4'te 3'ünün gri alana dönüştürüldüğünü belirterek, "Yeşil… yeşil… yeşil… Bir anne, bir kadın, bir başkan olarak yüreğim oynuyor. Nerede bir alan bulsak hemen yeşile çeviriyoruz. Sadece Eyup Sultan Mahallesinde değil tüm çocukların yeşil ve sulu bir alanda büyümesini önemsiyorum" dedi.

Başkan Şahin, saha gezisi kapsamında ilk önce Eyup Sultan Mahallesine yaptırılan PTT Eyup Sultan Şubesi'nin açılışına katıldı. PTT Eyup Sultan Şubesinin açılışında konuşan Şahin, Eyup Sultan Mahalle sakinlerinin PTT hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesi için böylesi bir yatırıma ihtiyacın olduğunu söyledi.

Şahin, "Bölgede yaşayan 40 bin insanın merkeze gitmeden en kısa zamanda işini görmesi lazım. Onların alacağı hizmet bizim için çok önemli çünkü insanımız bizim canımız ciğerimiz. PTT kendini geliştiren dönüştüren güçlü bir markadır. İnsanların PTT hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesi için Eyup Sultan Mahallesine bir şube açmaya karar verdik. Eyup Sultan'ın ismi güzel, hem sevgili peygamberimizden ismini alan Eyup sabrını sabırla götürdüğünüz, hizmetleri sabırla beklediğiniz için bölge halkına çok teşekkür ediyorum. Yıllarca arkamızda durdunuz biz de bu duruşu hizmetlerle taçlandırıyoruz. Bölgeyi bilen arkadaşlarımızla çok sıkı çalışıyoruz. Bize göre siz hizmetlerin eni iyisini hak ediyorsunuz" dedi.

Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan da 40 bin nüfuslu Eyup Sultan Mahallesinin önemli bir açığını kapattıklarını kaydetti.

SOSYAL TESİSLERDE HALKI DİNLEDİ

Açılışın ardından Şahin, Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Makıf Turak ve mahalle sakinleriyle Eyüp Sultan Mahallesi Sosyal Tesislerde bir araya geldi, bölgeye yapılan yatırımlarla hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar masaya yatırıldı.

HİZMETTE ASLA AYRIM YAPMADIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Halka Hizmet Hakk'a Hizmet" bakışıyla hizmet ürettiklerini vurgulayarak, "Hizmette 'Kürdü Türk'ten, kadını erkekten, engelliyi engelsizden asla ayırt etmedik. Şekilcilikten çıkın insanın aklına kalbine bakın' dedik. 16 yıllık engelli koşuda her zaman Hakk'a inandık, halkımıza güvendik. İnsanın doğumdan ölüme en yakın hizmet aldığı yer belediyelerdir, o yüzden yerel kalkınmayı çok önemsiyorum. Bir şehirde alt yapı olmazsa, kaldırımlarda yallarda sorun olursa, sosyal hayat desteklenmezse hizmet hızlıca ulaştırılmazsa o zaman yola çıkamazsınız. Kentin en büyük sorununu konut olarak gördük ve Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde Kuzey Şehir projesini hayata geçirdik. İlk etabını oluşturan 3 bin 500 konutun inşaatı büyük oranda tamamlandı. 8,5 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak, yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak. Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen "Düzbağ İçme Suyu Projesi'yle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın suyu Gaziantep'e akacak. Hızla ilerleyen proje, 9 ayda yüzde 40 seviyesine geldi. Su yönetimi bölgemiz ve şehrimiz için petrol ve altın kaynaklarının yönetimi kadar önemli çünkü baktığımız zaman 2,5 milyon insanın yaşadığı Gaziantep'te en önemli sorun su yönetimi. Belediye başkanlığında mart ayında 4. yılımı tamamlanmış olacağım. Dev projeleri hayata geçirmek için yola çıktık. Bizim zamanı çok iyi yönetmemiz, tüneller açarak, bu suyu zaman kaybetmeden buraya getirmemiz gerekiyordu. Gaziantep'in su ihtiyacının yüzde 5'i kentin kendi kaynaklarından, geri kalan kısmının ise Kahramanmaraş'tan karşılanıyor. Eğer su yönetiminde başarısız olsaydık, diğer projelerdeki başarılarımızın bir anlamı olmayacaktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 5 bin 600 kilometre boru döşenmiş. Biz 3,5 yılda buna 3 bin 600 kilometre ilave yaptık. Bu kayıp kaçağın yüzde 55'lerden yüzde 40'lara düşürülmesini sağladı. Zaten olmayan suyun yarısını kente gelmeden yolda kaybediyorduk. Halkımızın şubat ayındaki faturalarına bunun sonucunu yüzde 15 oranında indirim olarak yansıttık.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ YER

Yeşil… yeşil… yeşil… Şehrin 4'te 3'ü gri alan. Bir anne, bir kadın, bir başkan olarak yüreğim oynuyor. Nerede bir alan bulsak yeşile çeviriyoruz. Eyup Sultan Mahallesinde yaşayan çocukların yeşil ve sulu bir alanda büyümesini önemsiyorum, çünkü, Mimar Sinan Camii'nin penceresinden bakan bir çocukla gri bir evin penceresinden bakın çocuğun ufku bir olur mu? Bize düşen görev çocuklarımızın geleceğini güzelleştirmek, dünyayı cennete dönüştürmektir. Yeşil ve spor alanı çoğaltmak için nerede boş alan varsa orayı güzelleştiriyoruz. En büyük sorunumuz yer, okul, hastane, park ve spor alanı yapacağız ama yer bulamıyoruz. Çarpık zihniyetlerle çarpık kentleşmiş bir noktada yıkmadan düzelmiyor. Yol açmak için bina yıkan başka bir şehir var mı?" dedi.

SOSYAL TESİSİN İKİ AY SONRA TEMELİ ATILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından GASKİ Hacıbaba Su Deposu alanında 3 adet düğün salonunun yanı sıra spor ve GASMEK kurslarının yer alacağı 11 dönüme kurulacak olan sosyal tesisin iki ay içerisinde temelinin atılacağını müjdeleyen Şahin, bölge halkının ihtiyaçlarını giderebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Mehmet Akif Durak, mahallenin altyapıyla ilgili sıkıntılarının GASKİ tarafından ivedilikle giderildiğini belirterek, mahallede yeşil alan ve düğün salonu eksikliğinin baş gösterdiğini dile getirdi.