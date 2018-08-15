Başkan Şahin: "Emperyalistlerin Oyununu Bozacağız

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Emperyalistlerin oyununu millet olarak bozacağız" dedi.

Samsun Milli İrade Platformu'na (SAMİR) bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Başkan Şahin'in misafiri oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Şahin, devlet ve milletin bir arada bu badireyi de atlatacağını söyledi.

"Emperyalist ürünlerine ambargo"

Ekonomik savaştan birlik ve beraberlik ile Türkiye'nin galip çıkacağını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ülkemizdeki son gelişmeleri millet olarak hayretle izliyoruz. Biz toplum olarak her şeyden önce sivil toplum ile hareket ederek, burada 83 STK'nın birlikte oluşturduğu Milli İrade Platformu adına tepkilerimizi ortaya koyduk. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bozma adına elimizden ne geliyorsa daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Türk milleti, geçmişteki birçok badireyi birlik ve beraberlik ile atlattı. Bu badireleri de yine milletimizin sağduyusu ve iradeyle aşacağız. Emperyalistler kendi oyunlarını oynayacaklar ama önemli olan bizim millet olarak bir ve beraber hareket ederek onların oyunlarını bozmaktır. Kendi insitatifimizi alarak, üretim ve ülkenin gelişmesi adına her türlü çalışmayı yapmak zorundayız. Bugünkü toplantıya iyi bir katılım sağlandı. Tüm Milli İrade Platformu üyelerine ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliği sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bu birliktelikleri bizlere de güç verdi. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Emperyalistlerin oyununu millet olarak bozacağız. Emperyalistlerin ürünlerine ambargo koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tan: "Yerli ürünleri tercih edelim"

SAMİR adına basın açıklamasını okuyan Haluk Tan ise şunları söyledi:

"Platform olarak son günlerde Türk ekonomisine karşı yapılan saldırılar, ABD Başkanı'nın açıklamaları ortamı germiştir. Küresel emperyalizmin ülkemize açtığı ekonomik savaşın oluşturacağı muhtemel sarsıntılardan kurtulmanın ve son yıllarda bütün hukuksuzluklara, saldırılara rağmen adın adım hayata geçirdiğimiz güçlü ve büyük Türkiye idealini tam anlamıyla gerçekleşmesinin tek yolu toplumsal dayanışmamızı koruyarak devlet ve millet birlikteliğini güçlendirmektir. Bir ülkenin dili ve bayrağı gibi ulusal değeri olan milli paramıza sahip çıkma bilinci ile tüm vatandaşlarımızı, dostlarımızı ülkemize ve TL'ye yatırım yapmaya, yerli ürünleri tercih etmeye davet ediyoruz."

Program, konuşmaların ardından ikramlar ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da katıldı. - SAMSUN