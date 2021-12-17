Başkan Pekmezci, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, merkez de bulunan 14 mahallenin muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekmezci, "Bayburt nüfusu konusunda merkezde tahmin ediyorum hedeflediğimiz rakama çıkabilecek bir potansiyeldeyiz. Buna ulaşmak için çok çalışıyoruz. İkameti Bayburt'ta olmayan kamu personeli ile ilgili kurumlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Siz değerli muhtarlarımızdan beklentimiz mahallelerimizde yaşayıp ikameti köylerimizde ya da başka illerde olan arkadaşlarımızı uyarmanız." diye konuştu.

Toplantıda görevdeki 2,5 yılını da değerlendiren Başkan Pekmezci yapımı tamamlanan 2 MGW gücündeki yeni güneş enerjisi santrali, yeni hayvan satış pazarı, modern mezbahane, Genç Osman Parkı, Şehit Nusret Parkı, Saray Bahçesi, 2021 yılı asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları, sokak hayvanları geçici bakım ve rehabilitasyon merkezi, kışla rampası alttan ısıtma sistemi, yeni semt sahaları, Çoruh Nehri kenarında yapılan çalışmalar, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları, Sahil Yolu Sokak ve Ozulu Caddesi'nin altyapılarının yenilenmesi, Asri Mezarlığa gasilhane ve morg yapımı gibi birçok önemli proje hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Açıklamalarını yapımı devam eden projelerle sürdüren Başkan Hükmü Pekmezci, ödüllü Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otoparkı, Bayburt Belediyesi'nin kızıl elması olarak görülen Şehir Şebekesi İçme Suyu Arıtma Tesisi, istihdam odaklı Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası, Bamsı Beyrek Seyir Terası gibi büyük projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra gelecek sezon ile ilgili çalışma planlarını yaptıklarını belirten Başkan Pekmezci, Bayburt'un sorunlarına çözüm olacak, kapalı çocuk oyun alanı, ticaret kompleksi, Dede Korkut Obası, sucuk ve kavurma fabrikası, konut projeleri, katı atık ayrıştırma tesisi, tuğla fabrikası gibi yapılması planlanan projelerin olduğunu belirtti.

Başkan Pekmezci konuşmasında ayrıca mutat belediye hizmetlerinin yanında Covid-19 pandemisi sürecinde yoğun bir tempoda sürdürülen etkili çalışmaların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, eğitime verilen destekler, kadın kooperatiflerine verilen destekler ve kültürel alanda yapılan çalışmaları paylaştı.

Toplantının sonunda sözü misafirlerine bırakan Başkan Pekmezci, muhtarlardan taleplerini ve mahalleleri ile ilgili sıkıntıları dinleyerek tek tek not aldırdı. Muhtarlar ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye daha çok bir araya gelmek istediklerini ifade ederek toplantı için teşekkür ettiler.

Daha sonra Başkan Hükmü Pekmezci muhtarlara hediye takdiminde bulundu.

Belediye Başkanı Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk'unda hazır bulunduğu toplantıya, Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir, Uzungazi Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Pekmezci, Veli Şaban Mahallesi Muhtarı Ayhan Antika, Karasakal Mahallesi Muhtarı Zafer Burak, Şeyh Hayran Mahallesi Muhtarı Fuat Yıldız, Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, Camii Kebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuyumcu, Şingah Mahallesi Muhtarı Ferdi Kiki, Veysel Mahallesi Muhtarı Yaşar Gökçe, Tuzcuzade Mahallesi Muhtarı Kamil Algan, Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, Mehmet Çelebi Mahallesi Hacı Mehmet Helvacı, Kadızade Mahallesi Muhtarı Gökhan Demirhan, Genç Osman Mahallesi Muhtarı Asaf Altıkat katıldı. - BAYBURT