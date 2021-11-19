Başkan Özyiğit, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA.DER), Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Edremit Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi'ne katıldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çevrimiçi olarak yapılan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı İmza Toplantısına katıldı. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel BaşkanıNuray Karaoğlu, Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) Ortadoğu ve Afrika Koordinatörü Guilia Sostero, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile çok sayıda belediye başkanı ve kurum temsilcisi de toplantıda yer aldı.

Başkan Abdullah Özyiğit, Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi kapsamında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından başlatılan ve yaşamın her alanında kadın ve erkek eşitliği için izlenebilecek somut yöntemler sunan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı. Toplantıda konuşan Başkan Özyiğit, "Yaşamın her alanında kadınların cinsiyet farkı gözetmeden etkin olması bizim için çok önemi. Eşitlik Eylem Planı'nı da hazırlayacağız ve gereklerini yerine getireceğiz. Kadınların ulaşmadığı seviye toplumun ulaşamadığı seviyedir. Birlikte çalışacağız." dedi.

Başkan Özyiğit, "Ulu Önderimize bir şükran borcumuz olduğunu özellikle ifade etmek isterim"

Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan Başkan Özyiğit, "Dünyanın gelişmiş diye düşündüğümüz tüm ülkelerinden önce kadına seçme ve seçilme hakkından tutun da kadınlara toplumsal yaşamda gerçek değeri veren dünyanın en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan sözlerimize başlarsak eksik kalır diye düşünüyorum. Ulu Önderimize bir şükran borcumuz olduğunu özellikle ifade etmek isterim."ifadelerini kullandı.

"Yaşamımızın hiçbir anında kadına farklı bir penceren hiçbir zaman bakmadık." diyen Başkan Abdullah Özyiğit şunları söyledi:"Bizim cinsiyet eşitliği konusundaki davranışımız çok net. Yaşamımızın hiçbir anında kadına farklı bir penceren hiçbir zaman bakmadık. Dolayısıyla o ayrımı da ben hoş karşılamıyorum. İkisi de fert ve eşit insan niteliğinde. İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Bey'in de ifade ettiği gibi 'bir güvercinin iki kanadı' gibi. Bunun en bariz örnekleri de çağımızın yaşadığı çok ağır bir travma olanın pandemide aşıyı bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti. Büyük bir dayanışmayı, bilgiyi birleştirme ve emek sonucunda ortaya çıkan bir başarı. Tüm dünyada kurtarıcı oldular."

"25 müdürlüğümüzün 13 tanesi kadın müdürler tarafından yönetiliyor."

Toplumsal Cinsiyet Birimi'ni kurduklarını hatırlatan ve kadının yaşamın her alanında yer alması için büyük bir gayret içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Özyiğit, "Temmuz ayında meclis kararımızı aldık, imzayı atmak bugüne nasip oldu. Bu imzayı sizlerin huzurunda atmış olmak bir gurur vesilesi. Toplumsal Cinsiyet Birimimizi kurduk, orada arkadaşlarımız çalışıyor, üretiyorlar. Kadının sanatta, sporda,siyasette, toplumsal ve ekonomik yaşamda her alması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sözlerimizin ve uygulamalarımızın da bir olması gerekiyor.Yenişehir Belediyesinde 25 müdürlüğümüzün 13 tanesi kadın müdürler tarafından yönetiliyor. Ve bir kadın başkan yardımcımız da var. Çalışanlarımızın önemli bir kısmı yine kadınlardan oluşuyor.Yenişehir Belediyesinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde ücretli izin hakkı ve de doğum yapan kadınların bir yıl boyunca günde iki saat bebek emzirme ve bakım izin hakkı da var. Ayrıca doğum izin hakları da yasal sınırın üzerinde."

"Kadınların ulaşmadığı seviye toplumun ulaşamadığı seviyedir."

Yenişehir Belediyesi olarak Eşitlik Eylem Planlarını hazırlayacaklarını kaydeden Başkan Özyiğit, "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesini hayata geçirdik. Ekiplerimiz evlere gidiyor ve kadınlara bu önemli desteği veriyor. Sanatsal faaliyetlerimizde çok sayıda kadın hemşehrimiz faaliyet gösteriyor. Örneğin bugün resim, heykel ve el sanatları gibi değişik branşlarda Yenişehir Belediyemiz bünyesinde üretim yapan kadınların sergisini açtık. Kadın üreticilerin emeğini değerlendirdiği Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarımız faaliyet gösteriyor. Yenişehir'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizde kadın arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Değirmençay Mahallemizde safran üreticiliği projesini başlattık. Pilot uygulamada üretim yapan iki üreticimizden biri kadın. Yenişehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz Kadın Misafirhenemizde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Yaşamın her alanında kadınların cinsiyet farkı gözetmeden etkin olması bizim için çok önemi. Eşitlik Eylem Planı'nı da hazırlayacağız ve gereklerini yerine getireceğiz. Kadınların ulaşmadığı seviye toplumun ulaşamadığı seviyedir. Birlikte çalışacağız." dedi.

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