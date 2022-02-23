Başkan Kurt'tan bir vefa örneği daha

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Meclis Salonunda gerçekleşen buluşma, duygu dolu anlara ev sahipliği yaptı. Anıların paylaşıldığı toplantıda konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı için yaptıkları her şey için Boyer ve arkadaşlarına teşekkür etti. Bu buluşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Boyer ve meclis üyeleri, buluşmayı düzenleyen Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesinin Kurucu Başkanı Ayhan Boyer ve kurucu meclis üyeleri ile bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmaya, Başkan Kurt ve Boyer'in yanı sıra Kurucu Meclis Üyeleri; Sevim Şahin, Ayşe Özbayer, Mustafa Önder, İlyas Küçükcan, Hüsnü Arslan, Mehmet Esin, Cemal Kayar, Ferruh Köklü, Mustafa Ekiz, Ahmet Apak ve Özcan Badın katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşma, meclis toplantısı havasında başladı. Ayhan Boyer kürsüde başkan koltuğuna; dönemin yazmanları Sevim Şahin ve Ayşe Özbayer ise Boyer'ın yanına oturdu. O dönem meclis üyeliği yapan isimler tek tek okunarak yoklama alındı. Yaşamını kaybeden meclis üyeleri ise saygı ve rahmetle anıldı.

BOYER: "KAZIM BAŞKANA ZARİF DAVRANIŞI VE VEFASINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Meclis kürsüsünden konuşan Ayhan Boyer, "Sanırım, bu tarihte pek rastlanan bir olay değil. Kazım Başkan sayesinde çok güzel, farklı ve duygulu bir olay yaşıyoruz. Ben, Kazım Başkana zarif davranışı ve vefasından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Buluşmaya katılan meclis üyelerine de teşekkür eden Boyer, görevi bırakalı 23 yıl olduğuna dikkat çekti. Boyer, "23 yıl sonra bir arada ola bilmek herkese nasip olan bir olay değildir. Bu, özel bir durum. Bu da sizin iyi niyetiniz ve güzel düşünceleriniz dolayısıyla oluşan bir şey. Çok teşekkür ediyorum. O meclis, 31 arkadaşımızdan meydana gelmişti. 5 ayrı da siyasi parti vardı. Biz, uyum içinde 5 yıl

geçirdik. Belli bir dönem sonra, o meclisin kararları hep oy birliği ile geçti. Bu çok rastlanan bir durum değil. Ben bazen görüyorum, Kazım Başkanımın çektiği sıkıntılar var. İtirazlar görüyoruz. Şuanda yapılan da bana göre siyaset değil. Şuan da yapılan ayrımcılık, sen ben kavgası. Ben, buna ciddi olarak üzülüyorum" diye konuştu.

BAŞKAN KURT ODUNPAZARINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Boyer'in konuşmasının ardından söz alan Başkan Kurt, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Başkan Kurt, hayatını kaybeden meclis üyelerine rahmet; ailelerine de sabır diledi. "Ben bu belediyenin kurucu meclis üyelerine belediyemizin en son geldiği durumu anlatmak istiyorum" diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinde 2014 yılından günümüze kadar hayata geçirdikleri çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

ÖNDER: "ODUNPAZARININ ŞUAN BU DURUMA GELMESİNDEN ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Başkan Kurt'un sunumundan sonra söz alan Mustafa Önder, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Gördüğümüz kadarıyla Odunpazarı Belediyesi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının vazifelerini üstlenmiş, kendi rüştünü ispatlamış. Odunpazarı Belediyesinin şuan bu duruma gelmesinden çok gurur duyuyorum. Böyle bir yere gelecek belediyenin temelinde bulunmak, bizi gururlandırıyor. Bizim o dönemde arabamız, binamız, alet edevatımız, küreğimiz, paramız yoktu. Ama bizde inanç, çalışma azmi ve umut vardı. 5 farklı partinin üyesi olsak dahi bir kardeşlik vardı. Biz bu işi yaparız azmi vardı. O günkü azmimiz, bugün sizlerle vücut bulmuş. Tüm çalışma arkadaşlarınıza ve size şahsım adına teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi'nin bugün buraya gelmesi beni çok duygulandırdı."

"DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA SEVGİLERİMİZİ VE SELAMLARIMIZI İLETİYORUZ"

Önder'in konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesinin Kurucu Başkanı Ayhan Boyer ve mevcut Başkanı Kazım Kurt, kürsüde beraber oturdu. Başkan Kurt ve Boyer, bir süre meclis üyeleri ile sohbet etti. Anıların paylaşıldığı sohbet sonrasında tekrar söz alan Ayhan Boyer, "İzlediğim tablo beni çok mutlu etti. Bizden sonra yaşananları da biliyoruz. İlk defa olaylara bizim zihniyetimizle bakan biri belediyenin yönetiminde. Diğer belediye başkanlarımıza da sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. 23 yıl sonra burada tekrar bir araya gelmek gerçekten çok özel bir duygu. Bütün kalbimle teşekkür ediyorum" dedi.

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