Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, "halk günü" toplantısı yaptı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Gürel, vatandaşlar ile tek tek görüşerek kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Toplantıda, vali yardımcısı vekili Numan Tahir Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz da hazır bulundu.

Vali Fuat Gürel ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Safranbolu'da gerçekleştirilen dinamik denetimlere katıldı.

Öte yandan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde yapılan seçim sonrası İl Başkanlığı'na seçilen Nurullah Çelik, beraberinde yeni yönetim kurulu üyeleri ile Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Köy yollarında bakım-onarım çalışmaları başladı

Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2021 yılı iş sezonuna, kış ayında hasar gören köy yollarının bakım-onarıma alınması ve reglaj (araziye kazı ve dolgu ile istenilen eğimi verme) çalışmalarıyla başladı.

Kış mevsiminin ardından bozulan ve ulaşımda aksamalara sebebiyet vereceği düşünülen köy yollarında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Mehmet Uzun, Özel İdare sınırları içerisinde kalan köy yollarının bakım-onarımı noktasında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Kış ayının ardından köy yollarında bakım onarım çalışmalarının devam ettiği, merkeze bağlı Tandır Köyü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Uzun, "Köy yollarımızın bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz hasarlı bölgeleri tespit edip gerekli çalışmaları yapıyorlar. Muhtarlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda, kış ayında zarar gören köy yollarımızın bakım-onarımı ile reglaj çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Köse "Derman" ekibiyle vatandaşlara gidiyor

Safranbolu Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini almak üzere "Derman" adıyla bir ekip kurdu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında vatandaşın kapısını çalan ekiplere, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katılarak, Kirkille Mahallesinde bulunan vatandaşlara uğradı.

Başkan Köse, "Ben ve ekip arkadaşlarım daha ulaşılabilir bir belediye olmak için talepleri yerinde almaya devam edeceğiz." dedi.

Kapılarına gidilen vatandaşlara ayrıca su tasarruf aparatı, Türk Bayrağı, Belediye gazetesi, mahallelere yapılan hizmet broşürü, su tasarrufu konusunda bilgilendirici broşürler ve ikramlar da götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler