Başkan Kavuş'a vatandaşlardan doğalgaz teşekkürü

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret eden vatandaşlar, ilçenin doğalgaz kullanamayan 4 mahallesinin doğalgazı kullanılabilmesinin önünü açmasından dolayı teşekkür etti.

Alpaslan Mahallesi sakinleri, geçtiğimiz ay içinde Meram'ın doğalgaz kullanamayan bazı mahallelerindeki doğalgaz yatırımlarının önünü, risk ve sorumluluk alarak açan girişimleri ortaya koyan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Alpaslan Mahallesi Muhtarı Fethi Güleç'e eşlik eden mahalle sakinleri, Başkan Mustafa Kavuş'un girişimleri ve fedakarlıkları olmasa uzun yıllar daha doğalgaz kullanmalarının mümkün görünmediğini ifade ederek, "Başkanımızın bu noktada gösterdiği hassasiyet sadece bizi doğalgaza yani konforlu ısınmaya kavuşturmamış aynı zamanda hava kirliliğinden nasibini alan diğer mahallelerimiz için de bir umut ışığı olmuştur" şeklinde görüş bildirdi.

"Hemşehrilerimi ilgilendiren her sorun beni de ilgilendirir"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, seçim çalışmaları sırasında sıklıkla tekrar ettiği "Bir iş belediyenin göreviyse onu zaten yapmak mecburiyetimiz var. Belediye ile ilgili değilse de başı çeker, öncülük eder, sorunu halletmek için çabalarım" şeklindeki sözünü bir kez daha hatırlattı. Başkan Kavuş, "Bu sözümüzün arkasında durabilmek adına, imar uygulamaları tamamlanmasına rağmen dönüşüm çalışmalarının başlamadığı bölgelerin doğalgaz imkanından yararlanabilmesi için önemli bir sorumluluğun altına girerek doğalgaz firmasına taahhüt verdik. Torba yasada getirilen düzenleme ile imar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önü açılmıştı" diye konuştu.

"Risk alarak doğalgaz kullanımının önünü açtık"

Başkan Kavuş yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Biz hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği doğalgaz imkanından yararlanabilmesi adına kollarımızı sıvadık, çok önemli bir sorumluluğun altına girdik. İlgili firma ile yapılan görüşmeler sonucu önümüzdeki yıl itibariyle öncelikli olarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan Ekmekkoçu ve Aymanas Mahalleleri'nde doğalgaz kullanamayan bölgelerin doğalgaz kullanabilmelerinin önünü açtık. İnşallah 2022 sonuna kadar bu mahallelerimizin doğalgaz kullanabilmeleri adına işi sıkı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA