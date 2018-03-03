Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli'ni Anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında konuk Belediye Başkanlarına 'Sosyal Hizmet ve Politikalar' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nın ilk gününde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında konuk Belediye Başkanlarına Sosyal Hizmet ve Politikalar başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve diğer Büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının hazır olduğu toplantıda Başkan Karaosmanoğlu, gençlik ve kadın çalışmalarının yerel yönetimlerde ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman'ın yanı sıra ilçe Belediye Başkanlarının da yer aldığı sunumda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'da hazır bulundu.

"İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" ilkesiyle Büyükşehir Belediyesinde halka dönük hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, "Hüner bir şehir bünyad itmekdür. Reaya kalbin abad itmekdür" sözüyle konuşmasına başlarken AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Aslolan gönül bağları kurmaktır" ifadelerini hatırlattı. Gençlik hizmetlerinin önemine değinen ve bu noktada da mimar, şehir plancısı ve düşünür Turgut Cansever'in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder" yaklaşımını da kendilerine referans edindiklerini de belirtti.

"Geleceği kuran bir kılavuz olarak yetiştirilmektedir"

"Kılavuz Çağ Kuran Gençlik" projesinin kapsamı ile Dünya'da ve Türkiye'de gençliğin sorunlarını içeren konuları da Belediye Başkanlarına aktaran Karaosmanoğlu, "Kılavuz Gençlik Modeli, Kocaeli'de ki bütün gençlik hizmetlerinin ve faaliyetlerinin çatı kuruluşudur. Kılavuz Gençlik, bütüncül bir yöntemle medeniyetin inşasının en önemli merkezinin gençlik olduğunu düşünen bir modeldir. İlköğretim, lise ve üniversite gençliğine hizmet üretir. Burada her bir gencimizi, geleceği kuran bir kılavuz olarak yetiştirilmektedir" dedi.

"15 bilgi evimizde, yılda 46 bin öğrenciye hizmet"

Kılavuz Gençlik Projesinin Türkiye'de ödül alan bir çalışma olduğunu da dile getiren Karaosmanoğlu, "Bu proje ile kadim geleneğin bilgi, ahlak ve kültür mirasının ihyası, zamanın ve modern bilgin idraki ve geleceğin medeniyet değerleri üzerine inşasını hedefleyen bir model oluşturmaktır. Kılavuz Gençlik Projemizin içerisinde Bilgievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Uluslararası Öğrenciler, Gençlik Kampları ve Gençlik Liderleri ile oluşan birçok bileşeni vardır. Bilgi Evleri özellikle ilkokul-ortaokul öğrencileri ve ailelerinin faydalanabileceği, medeniyet değerlerimiz ekseninde özgün ve özgür bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen bir Kılavuz bileşenidir. Aileyi de işin içine katarak hem okul derslerine destek olunmakta hem de değerlerimiz; sınav ve başarı kaygısı olmaksızın çocukların tüm eğlencesi içerisinde öğretilmektedir. Çocuklarımızın iyi insanlar olarak yetişmesi için; 15 Bilgi Evimizde, yılda 46 bin ilk ve ortaokul öğrencilerimize sosyal, kültürel, manevi ve sportif hizmetleri sunmaktayız" diye konuştu.

"On yeni Akademi Lise binamızın da yapımı sürmektedir"

Akademi Lise Projesi hakkında konuklara bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, "Akademi Lise Projemiz, eksiklileri tamamlayan Bilgievlerinin devamı niteliğinde sosyal bir projedir. Bunun yanı sıra köklerine bağlı bir gençlik için değerler eğitimi, kişisel gelişim ve üniversite etüt ile hazırlık kurslarımız olan Akademi Lise'ye 11 bin başvuru yapılmıştır. 4 Akademi lisede 5 bin öğrencimiz eğitim alırken, 10 yeni akademi lise binamızın da yapımı sürmektedir" şeklinde konuştu.

"En doğal mekanlar olarak tasarlandı"

Uluslararası öğrenciler noktasında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversitelerimizde 106 ülkeden 1600 uluslararası öğrenciye sosyal ve kültürel hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Biliyoruz ki bu gençlerimiz gelecekte kendi ülkelerinde bizlerin gönül elçileri olacaktır. Dünyanın dört bir tarafından Kocaeli'ne öğrenim için gelen misafir öğrencilerimize ensar olmanın gerekliliğinin bilincinde olan ve gereğini yapan Kılavuz Gençlik modelinin diğer bir bileşenidir. Bununla birlikte gençliğimizi insanla, yaratıcı ile tabiat ve eşya ile tekrar tanıştıracak ve gençlerimizi her yönüyle donatacak gençlik kampları inşa ettik. Bu kamplar Kılavuz Gençlik Modelimizin tüm bileşenlerinde yer alan çocuk ve gençlerimiz için bilgi, ahlak ve eğlencenin birlikte var olduğu en doğal mekanlar olarak tasarlandı" ifadelerini kullandı.

"Etkisi hissedilen sosyal bir harekete dönüşmüştür"

"Evden Okula, Haydi Anneler Spora" projesine de Karaosmanoğlu, "Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımız, evde mutfak ile televizyon arasında sıkışmıştır. Bu projemiz kadınımızı sosyal hayata kazandırmak için hazırlanmıştır. Unutmamak gerekir ki anneye hizmet, kadına, çocuğa, eve, mahalleye, şehre, topluma ve millete hizmettir. Mutlu Anne Mutlu Toplum demektir. Mutlu anneler, mutlu bir gelecek demektir. Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi, güvenli mekan olan okullarda, bizlerin koordinasyonunda ve kamu kuruluşlarının katılımlarıyla sağlıklı bir şehir, güzel bir gelecek kurmak için geliştirildi. Okullarımızda ya da yanı başlarına annelerimiz için alanlar açtık. Birinci yılsonunda otuz bin annenin aktif katılımlarıyla şehir yaşamında etkisi hissedilen sosyal bir harekete dönüşmüştür" dedi.

"Daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat sürmektedir"

"Evden Okula Haydi Anneler Spora" Projesini bileşenlerinin sağlık, eğitim, spor, danışmanlık ve kültür olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Bu projeyle annelerimiz daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat sürmektedir. Hedefimiz kent genelinde üç yüz okulda yüz bin anneye erişmek, mutlu bir şehre hizmet etmektir. Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içerisinde yer alan bu projemizde yüz beş okulda, yüz on beş eğitmen eşliğinde devam etmedir" diye konuştu. - KOCAELİ