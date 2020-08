Başkan İmamoğlu: "İstanbul'un teknoloji ihraç eden bir şehir olmasını istiyorum" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YGA ve İBB ortak projesi olan Tech İstanbul, 'Demo Day' etkinliğine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Young Guru Academy (YGA) ve İBB ortak projesi olan Tech İstanbul platformu kapsamında; 159 girişim içerisinden seçilen 6 girişimin daha yeşil ve daha adil bir İstanbul için yaratıcı teknolojilerini açıkladığı etkinliğe katıldı. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte ayrıca, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner ve YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman'da birer konuşma yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu, İnovasyon ve çağrı sürecinin pandemi sürecinde başlamasına rağmen, kurulan ilişkilerin sağlıklı olduğunun altını çizdi.

-İSTANBUL'UN YENİ TEKNOLOJİLERLE KENDİNİ İSPAT ETME ZORUNLULUĞU VAR-

Sürece katkı sunanlara ve özellikle gençlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'un özellikle yüksek teknoloji sürecine dünya ekseninde, çok iyi bir yerde olmasını, çok iyi bir yerde konumlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünya gelişiyor. Dünya, yeni teknolojilerle kendini ispat eden şehirlere ihtiyacı var. Bu konuda üstün bir rol ortaya koyma zorunluluğu var İstanbul'un. İstanbul sadece bu anlamada kendi adına bir ihtiyaçtan bahsetmiyor. İstanbul'un yüksek motivasyonunun –bence sorunu coğrafya diye tanımlanan- yakın coğrafyamızı pozitif manada etkiyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda biz İstanbul'da bu fırsatların var olduğunun farkındayız. Hem insan kaynağı açısından hem de erişim noktası açısından bakıldığında merkezi bir şehir."

-TEKNOLOJİ İHRAÇ ETMENİN YOLU GENÇLERDEN GEÇİYOR-

İBB'nin bahsettiği alanlarda lokomotif olacağı yönünde söz verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, teknoloji ihraç eden bir ülke olma hayalini ve bunun geçtiği yolları şu ifadelerle anlattı:

"Biz bu konuda daha da ileriye gitmek istiyoruz. Günün sonunda, 'Nedir hayaliniz' deseniz buna ben, 'Türkiye ve İstanbul'un teknolojiyi ithal eden değil tam aksine kat be kat fazlasıyla ihraç eden ülkeye ve şehre dönüşmesi' derdim. Bunun yolu da bu aşamalardan geçiyor. Gençlerden geçiyor. Girişimciliği teşvik eden bir modelden geçiyor. Bu yapılan yarışma ve sürecin aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarına dokunuyor olması da kıymetliydi. Çevre, ulaşım ve enerji gibi şehrin ihtiyaçlarını karşılayan konular üzerinden yürümesi de çok kıymetliydi. Aynı zamanda etkin bir şekilde sahada bizlerle buluşması da çok değerliydi. Ben de açıkçası şu an itibariyle heyecanla bu günün yarışmacılarını bekliyorum. Her birisinin de yarınlara, yeni girişimcilere umut olacağını görüyorum. Umudun güçlenmesi için ortaya koyulan bu girişimcilik modellerini hayata geçirmekte değerli. Biz bu tarafında da agresif olacağız, ısrarlı olacağız. İnşallah bugün ortaya çıkan ürünleri hayata geçireceğiz ki başta Genel Sekreterimiz olmak üzere bütün yönetici arkadaşlarımızın da bu felsefeyi aynen derinde hissettiğini biliyorum."

CAN AKIN ÇAĞLAR: "BAŞKANIMIZIN VİZYONUNDAN ÇOK ETKİLENMİŞTİM"

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise konuşmasında İstanbul'un dijitalleşmesinin önemine değindi. Başkan İmamoğlu ile tanışma toplantısından da bahseden Çağlar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul, yalnız İstanbul için değildir, Türkiye içindir. Başkanımıza gösterdiği vizyon için teşekkür ediyorum. Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bunları yapmacık bir teşekkür olarak algılamayın. Dijitalleşmeye önem veren birisiyim, başkanımızın bu söylemleri ve vizyonundan çok etkilenmiştim tanışma toplantısında. Tanışma toplantımızda beni en çok etkileyen söylemlerden biri de İstanbul'un dijital bir kent olması. Önceki kamu görevlerimde de dijitalleşmeye önem veren birisiydim. Teşvik edici bir konumda bulunmuştum önceki kamu görevlerimde. Teknolojiyi önce İstanbul'a daha sonra Türkiye'ye daha sonra da dünyaya yayan bir noktada olmak en büyük hayalimdi. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim."

EROL ÖZGÜNER: "İNŞALLAH İSTANBUL'DAN ÇİFT KANATLI GİRİŞİMCİLERİNİ İBB'NİN OMUZLARINDA YÜKSELTİRİZ"

Etkinlikte konuşan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner de "Başkanımız ile beraber İstanbul'u teknoloji şehri yapma vizyonu ile hareket ediyoruz" dedi. Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür eden Özgüner, "Tech İstanbul'da yoğun bir çalışma maratonunun ardından bugün görüyorum ki 6 girişim şirketi, iştiraklerimiz ile yolu yarılamış durumda. İnşallah İstanbul'dan çift kanatlı girişimcilerini İBB'nin omuzlarına alarak yükseltir ve dünyaya ulaştırırız" dedi.

-159 GİRİŞİM ARASINDAN SEÇİLEN 6 PROJE-

Kodeco: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir tekno-girişim firmasıdır.

Reengen: Enerji değer zincirinde üretimden tüketime kadar uçtan uca veri analizi çözümleri sunar.

BakTek: Mikrobiyolojiyi ileri teknoloji kullanarak atık su sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan inovatif ürünler geliştirir.

Stroma: Kazaları azaltmak için sürücü ve işçi davranışını analiz eden yapay zeka tabanlı bir arayüzdür.

Bluedot: Elektrikli araç şarj cihazlarını sürücülerle en uygun şekilde bağlar.

Duckt: Tak&çalıştır evrensel adaptörü ve IoT şarj çözümüyle kamusal alanın düzenlenmesi ve MaaS için daha iyi bir deneyim sağlar.

