Haberler

Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'a yardımcı antrenörlük teklifi yaptığı Dries Mertens'ten beklenmedik bir cevap geldi. Mertens'in teklifi ilk aşamada kabul etmediği, Galatasaray'dan süre istediği belirtildi.

  • Galatasaray, futbolu bırakan Dries Mertens'e yardımcı antrenörlük teklifi yaptı.
  • Mertens teklifi kabul etmedi ve karar vermek için süre istedi.
  • Mertens, Galatasaray'da 136 maçta 25 gol ve 44 asist yaparak 5 kupa kazandı.

Galatasaray’da Dries Mertens için yeni bir dönem ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı yıldızla görüşme gerçekleştirdi ve kendisine yardımcı antrenörlük teklifi yaptı.

KABUL ETMEDİ, SÜRE İSTEDİ

Şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da olan ve ardından ülkeden ayrılan Dries Mertens ise Galatasaray’ın teklifine ilk aşamada olumlu yanıt vermedi. 38 yaşındaki tecrübeli ismin ilk aşamada gelen teklifi kabul etmediği, sarı-kırmızılı yöneticilerden kararını vermek üzere süre istediği belirtildi. 

GALATASARAY'DA İYİ İŞLER YAPTI

2022 yazında Galatasaray’a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 3 sezonda kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasına girdi. Belçikalı yıldız, Galatasaray kariyerinde 136 resmi maça çıktı, 25 gol ve 44 asistlik performansıyla hücum hattına önemli katkı sağladı. Skor katkısının yanı sıra oyun aklı, pres gücü, liderliği ve soyunma odasındaki etkisiyle de dikkat çeken Mertens, sarı-kırmızılı formayla 5 kupa sevinci yaşadı. 

KAZANDIĞI KUPALAR

Mertens, Galatasaray’da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Özellikle 2023-2024 sezonunda Süper Lig’in asist kralı olarak şampiyonluk yürüyüşünde kilit rollerden birini üstlendi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de

İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

nasıl penaltı alınır. nasıl hak çalınır onu mu çalıştıracaktı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı
Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir

Yine dört ayağının üstüne düştü! ''Evet'' derse paraya para demeyecek
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama

Ortalığı karıştıran çıplak arama iddiası! Açıklama geldi
Lütfü Savaş’tan butlan tartışmasında yeni açıklama: İlk başvuruyu Özgür Özel yaptı

Lütfü Savaş'tan Yargıtay süreciyle ilgili çarpıcı açıklama

DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi

İddia, o partinin liderinden: Özgür Özel bize katılmak istedi
Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı

Gözünü dünyaca ünlü orta sahaya dikti! Beşiktaş'a çağ atlatacak