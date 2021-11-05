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Başkan Güven'e Kazakistan'dan onur madalyası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Güven'e Kazakistan'dan onur madalyası

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ankara'da düzenlenen törenle Kazakistan Onur Madalyası ile ödüllendirildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ankara'da düzenlenen törenle Kazakistan Onur Madalyası ile ödüllendirildi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, düzenlenen törende Başkan Güven'e Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalanan "Kazakistan Halk Asamblesi Onur Madalyasının" takdimini yaptı.

Törende konuşan Saparbekuly, Başkan Güven'in Türk Birliği'ne, Kazak Türk kardeşliğine birlik ve beraberliğıne sağladığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Güven ise, Türk birliği ve kardeşliğinin yalnızca kişisel değil ulusal bir vizyonda olduğunu, Türk-Kazak kardeşliğinin de bunun çok önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Güven, "Bana layık görülen bu onurşahsımda tüm Afşin halkı ve milletimiz için verilmiştir. Türk birliğine inanıyoruz, bu alanda gayret ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güven'e Kazakistan'dan onur madalyası

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