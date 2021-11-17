ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - 17-11-2021 11: 55: 48 BAŞKAN FADILOĞLU, MAHALLE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ FADILOĞLU, TEMSİLCİLERİN MAHALLELERİYLE İLGİLİ İSTEK VE SORUNLARINI DİNLEDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin çeşitli konularda değerlendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, mahalle temsilcilerinin mahalleleriyle ilgili istek ve sorunlarını dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ak Parti mahalle temsilcilerini öğlen yemeğinde Dülük Tabiat Parkı'nda ağırladı. Düzenlenen etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve mahalle temsilcileri katıldı. Davete katılımları dolayısıyla mahalle temsilcilerine teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, temsilcilerle yakından ilgilendi. Mahalle temsilcilerinin mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve talepleri tek tek dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunları birlikte çalışarak aşacaklarını ifade etti.

ALLAH, BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN

Mahalle temsilcilerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, hepimize hayırlı hizmet yapmayı nasip eylesin. Tabi içerisinde bulunduğumuz durumu iyi okumamız lazım. Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Burada dünyada bir oyun oynanıyor aslında, bir tek Türkiye'de değil. Bugün, Avrupa'da da akaryakıt zirve fiyat üzerinde. Bundan hareketle önümüze bakmamız lazım. Eksik yönlerimiz var, aksayan yönlerimiz var ama nerden nereye geldik, bunu iyi idrak etmemiz lazım. Bu kazanımlarımıza sahip çıkabilmek adına hepimizin uyanık olması lazım. Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan biz de payımızı alıyoruz. Amerika'da dahi dolar bazında fiyatın artması şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi ama artık orda da fiyatlar artıyor. Bu sıkıntılı dönemi de hep birlikte aşacağız. Bunu yenebilmek için de üretmek zorunluluğumuz var. Hepimizin üretmesi lazım. Özellikle tarım arazilerinin mutlak suretle işlenmesi lazım. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Artık dünyada enerjinin alternatifi var. Güneşten enerji elde ediliyor, rüzgardan enerji elde ediliyor ama dünyanın sorunu maalesef su ve gıda kaynaklıdır. Bu açıdan bizim suyumuza sahip olmamız ve düzgün tarım yapma gibi bir zorunluluğumuz var. Bu açıdan elimizde bulunan tarım arazilerini ufak da olsa büyük de olsa mutlaka üretime dayalı olarak kullanma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ, ŞEHİTKAMİL'İ ADETA MODERN BİR KENT HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti iktidarı ve yerel yöneticileri olarak bu millete çok önemli hizmetler yapma fırsatı bulduk. Çok şükür Türkiye'ye çağ atlattık. Rıdvan Başkanımız gibi Belediye Başkanlarımız olduğu için gerçekten çok mutluyuz. Başkanımız, Şehitkamil'i aldı ve çok farklı yerlere taşıdı. Başkanımız, Şehitkamil'i adeta modern bir kent haline dönüştürdü. Başkanımızın, çok ciddi emekleri var. Köylerimize yaptığı sosyal tesisler, yaptığı arazi yolları, şehrimize yaptığı kütüphaneler, parklar ve bunun gibi birçok hizmetler. Başkanımız, çok değerli hizmetler yaptı. Allah, kendisinden razı olsun. Hepimiz insanız, hatalarımız da olabilir, hata yapabiliriz. Ama her şeyden önce biz bir aileyiz. Aile içerisinde yapılan hataları bertaraf etmek gerekir. Bizlere yakışan da budur. Daima birbirimize omuz vereceğiz, birbirimize destek olacağız. "

Mahalle temsilcileri, yemek daveti dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda mahalle temsilcileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FADILOĞLU, TEMSİLCİLERİN MAHALLELERİYLE İLGİLİ İSTEK VE SORUNLARINI DİNLEDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin çeşitli konularda değerlendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, mahalle temsilcilerinin mahalleleriyle ilgili istek ve sorunlarını dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti mahalle temsilcilerini öğlen yemeğinde Dülük Tabiat Parkı'nda ağırladı. Düzenlenen etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve mahalle temsilcileri katıldı. Davete katılımları dolayısıyla mahalle temsilcilerine teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, temsilcilerle yakından ilgilendi. Mahalle temsilcilerinin mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve talepleri tek tek dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunları birlikte çalışarak aşacaklarını ifade etti.

ALLAH, BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN

Mahalle temsilcilerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, hepimize hayırlı hizmet yapmayı nasip eylesin. Tabi içerisinde bulunduğumuz durumu iyi okumamız lazım. Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Burada dünyada bir oyun oynanıyor aslında, bir tek Türkiye'de değil. Bugün, Avrupa'da da akaryakıt zirve fiyat üzerinde. Bundan hareketle önümüze bakmamız lazım. Eksik yönlerimiz var, aksayan yönlerimiz var ama nerden nereye geldik, bunu iyi idrak etmemiz lazım. Bu kazanımlarımıza sahip çıkabilmek adına hepimizin uyanık olması lazım. Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan biz de payımızı alıyoruz. Amerika'da dahi dolar bazında fiyatın artması şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi ama artık orda da fiyatlar artıyor. Bu sıkıntılı dönemi de hep birlikte aşacağız. Bunu yenebilmek için de üretmek zorunluluğumuz var. Hepimizin üretmesi lazım. Özellikle tarım arazilerinin mutlak suretle işlenmesi lazım. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Artık dünyada enerjinin alternatifi var. Güneşten enerji elde ediliyor, rüzgardan enerji elde ediliyor ama dünyanın sorunu maalesef su ve gıda kaynaklıdır. Bu açıdan bizim suyumuza sahip olmamız ve düzgün tarım yapma gibi bir zorunluluğumuz var. Bu açıdan elimizde bulunan tarım arazilerini ufak da olsa büyük de olsa mutlaka üretime dayalı olarak kullanma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ, ŞEHİTKAMİL'İ ADETA MODERN BİR KENT HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti iktidarı ve yerel yöneticileri olarak bu millete çok önemli hizmetler yapma fırsatı bulduk. Çok şükür Türkiye'ye çağ atlattık. Rıdvan Başkanımız gibi Belediye Başkanlarımız olduğu için gerçekten çok mutluyuz. Başkanımız, Şehitkamil'i aldı ve çok farklı yerlere taşıdı. Başkanımız, Şehitkamil'i adeta modern bir kent haline dönüştürdü. Başkanımızın, çok ciddi emekleri var. Köylerimize yaptığı sosyal tesisler, yaptığı arazi yolları, şehrimize yaptığı kütüphaneler, parklar ve bunun gibi birçok hizmetler. Başkanımız, çok değerli hizmetler yaptı. Allah, kendisinden razı olsun. Hepimiz insanız, hatalarımız da olabilir, hata yapabiliriz. Ama her şeyden önce biz bir aileyiz. Aile içerisinde yapılan hataları bertaraf etmek gerekir. Bizlere yakışan da budur. Daima birbirimize omuz vereceğiz, birbirimize destek olacağız. "

Mahalle temsilcileri, yemek daveti dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda mahalle temsilcileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.