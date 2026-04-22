Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü
Championship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile 2-2 berabere kalarak 3. Lig'e düştü. Leicester City, 2015-2016 sezonunda Premier Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etmişti.
İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.
4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Hull City 18. dakikada Liam Millar'ın golüyle öne geçerken, bu gole 52. dakikada Jordan James ile karşılık geldi. Baskısını artıran Leicester, 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle 2-1 öne geçti ancak skoru koruyamadı. Hull City, 63. dakikada Oliver McBurnie ile skoru 2-2'ye getirerek maçın sonucunu ilan etti.
LEICESTER 3. LİG'E DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Hull City, 70 puana yükseldi. 42 puana yükselen Leicester City'nin ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Böylece 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Leicester City, 2025-2026 sezonunda 3. Lig'e düştü.