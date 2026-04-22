Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Hull City 18. dakikada Liam Millar'ın golüyle öne geçerken, bu gole 52. dakikada Jordan James ile karşılık geldi. Baskısını artıran Leicester, 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle 2-1 öne geçti ancak skoru koruyamadı. Hull City, 63. dakikada Oliver McBurnie ile skoru 2-2'ye getirerek maçın sonucunu ilan etti.

LEICESTER 3. LİG'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Hull City, 70 puana yükseldi. 42 puana yükselen Leicester City'nin ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Böylece 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Leicester City, 2025-2026 sezonunda 3. Lig'e düştü.