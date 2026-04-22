İran füzeleri meydana indirdi! Tahran'dan dikkat çeken görüntüler

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail'i "füzeler eşliğinde" protesto etti. İnkılap Meydanı’ndaki gösteriye İran’ın "Hürremşehr" isimli balistik füze getirilirken, Venek Meydanı’ndaki gösteriye ise "Kadir" isimli balistik füze getirildi. Füzelerin meydanlara fırlatma rampalarıyla birlikte getirildiği görüldü.

Tahran’da düzenlenen protestolarda binlerce kişi ABD ve İsrail’i hedef alırken, gösteri alanlarına balistik füzelerin getirilmesi dikkat çekti.

ABD VE İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İnkılap ve Venek meydanlarında ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. İki ayrı noktada toplanan binlerce kişi, ABD ve İsrail’e yönelik sloganlar attı.

Ellerinde İran bayrakları taşıyan göstericiler, uzun süre protestolarını sürdürdü. Kalabalığın yoğunluğu ve atılan sloganlar dikkat çekerken, gösteriler sırasında güvenlik önlemleri de artırıldı.

FÜZELER RAMPALARI İLE GETİRİLDİ

Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri’nin gösteri alanlarına balistik füzeler getirmesi öne çıktı. İnkılap Meydanı’ndaki gösteride İran’ın “Hürremşehr” isimli balistik füzesi sergilenirken, Venek Meydanı’nda ise “Kadir” isimli balistik füze yer aldı.

Füzelerin, fırlatma rampalarıyla birlikte meydanlara getirildiği görüldü.

Kaynak: AA
