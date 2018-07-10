Başkan Fadıloğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, "Aktoprak Mahallesi'nin içerisine ağır taşıtları sokmamak kaydıyla oradaki vatandaşlarımızın huzurlu yaşam sürmesine katkı sağlamış olacağız" dedi.

İlçe halkının huzurlu ve güvenli yaşam sürdürmeleri adına çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aktoprak Mahallesi sakinlerinin talebine duyarsız kalmadı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mahalle içerisindeki yolları ağır tonajlı araçların kullanılmasından duyulan rahatsızlık nedeniyle alternatif çözüm arayışına girdi. Başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının en kısa sürede çalışmayı tamamlamak olduğunu söyledi.

AĞIR VASITALAR DEVRE DIŞI KALMIŞ OLACAK

Vatandaşın görüş, öneri ve talebinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Aktoprak Mahallesi'nde Sokak içerisinde geçen ağır vasıtalarla ilgili vatandaşlarımızın haklı olarak şikayetleri vardı. Aktoprak Mahallesi; Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge'nin hemen yanında çok yoğun gelişen bir bölgemiz. Buradaki nüfus hareketi de çok fazla ancak Organize Sanayimiz de Allah'a şükür üretimi gün geçtikçe artan bir noktada. Bundan dolayı özellikle nakliyecilerin alternatif yol olarak mahalle içerisinden yolu kullanmasından dolayı mahalle sakinlerimizin şikayeti vardı. Biz de mevcut imar planı içerisinden nasıl bir çözüm üretebiliriz diye incelemelerde bulunduk. Belirli noktalarda ufak plan tadilatları yaparak, inşallah en kısa sürede bir alternatif yol elde etmiş olacağız. Hemen Serbest Bölge'nin yanından giren bir aks ile birlikte daha önceden imara alınmış yaklaşık 30 metrelik en kesitinde olan ve 25 metrelik yolun Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisine bağlanacak şekilde düzenlemesini yapıyoruz. Bunları kendi ekiplerimizle hayata geçiriyoruz. Bir yandan başladık. İnşallah en kısa sürede bunun altyapısını oluşturduktan sonra Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle birlikte daha çalışır bir halde milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bittiği zaman ise mahalle içerisinden geçen ağır vasıtalar devre dışı kalmış olacak. Bu şekilde kamyonların Organize Sanayi Bölgesi içerisine daha rahat kavuşmalarını sağlamış olacağız. Diğer taraftan da Aktoprak Mahallesi'nin içerisine ağır taşıtları sokmamak kaydıyla oradaki vatandaşlarımızın huzurlu yaşam sürmesine katkı sağlamış olacağız. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah, başlattığımız bu çalışma en kısa sürede hizmete girer ve hem mahalle sakinlerimiz hem de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcılarımız mutlu ve huzurlu olur."